Peter Sunde: Mark Zuckerberg En Büyük Diktatörlerden Biri

Pirate Bay’in kurucusu Peter Sunde, Macaristan’da katıldığı Brain Bar Budapest isimli bir etkinlikte internet özgürlüklerine dair uzunca bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında internetin tamamen özgür olması gerektiğini söyleyen Sunde, çeşitli sebepler göstererek Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg’in dünyanın en büyük diktatörlerinden bir tanesi olduğunu savundu.

İnternetin özgür bir yer olarak başladığını; ancak medya devleri, internet sağlayıcıları ve teknoloji devleri eliyle merkezileştirildiğini ve özgürlüğünü kaybettiğini söyleyen Sunde, bu durumun geri dönüşü olmaksızın kalıcı hale getirildiğini de kaydetti. “Bütün verilerimizi, herhangi bir seçimle gelmemiş ve dünyanın en büyük diktatörlerinden biri olan Mark Zuckerberg isimli bir adama emanet ettik” diyen Sunde, Zuckerberg'in Facebook'tan topladığı verileri kimseye sormadan istediği gibi kullandığını ve bu verilerin toplanmasına ve dağıtılmasına dair kararları da kendi başına vermesi sebebiyle diktatörleştiğini söyledi.

Küçük bir grup seçkin kişi tarafından internet kullanıcılarına dair inanılmaz verilerin kontrol edildiğini, bunun da onlara geri alamayacağımız mükemmel bir kontrol aracı sağladığını açıklayan Peter Sunde, son on yılda Amazon, Apple, Facebook, Google ve Microsoft tarafından her girişimin iç edildiğini ve bu şirketlerin internet konusunda tek el haline geldiklerinin altını çizdi.

Verilerin küçük bir grup tarafından kullanılmasının tehlikeli olduğunu da dile getiren Sunde, “resminize dair veriler otuz ayrı şirkette yer alsaydı bambaşka bir durumla karşılaşırdık. Sadece küçük bir grubun bütün verileri kontrol etmesi, şimdilik sadece hedefli reklamlarda kullanılıyor olsa bile ilerleyen yıllarda başka bir amaçla kullanılmayacağı anlamına gelmez” şeklinde çekincelerini de söyledi.

Pirate Bay’in kurucusu tehlikeyi şöyle örneklendirdi: “Hepimiz sürücüsüz arabalar konusunda çok mutluyuz ama sürücüsüz arabaların asıl sahibi kim? Arabaların nereye gidip nereye gitmeyeceğine dair kontrolü elinde tutan kim? İllegal bir yer olduğu için beni istediğim yere götürmeyen sürücüsüz bir arabaya binmek istemiyorum.”

Bütün verilerin belirli noktalarda toplanması sebebiyle kontrolünün de küçük bir grupta olmasının tehlikeli olduğunu ve ilerleyen yıllarda Mark Zuckerberg gibi bu grubun içerisinde yer alan birinin verileri nasıl kullanmak istediğine bize sormadan karar verebileceğini ve bunu engellemek için hiçbir şey yapamayacağımızı ısrarla söyleyen Peter Sunde, konuya devletlerin el atmasını istediğini; ancak ABD ve Avrupa Birliği’nin konu hakkında herhangi bir çaba sarf etmediğini de sözlerinin arasına sıkıştırdı.