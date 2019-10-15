Peugeot Elektrikli Bisikleti ile Otomobillere Kafa Tutuyor

Bisikletlerin sadece boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz araçlar olduğunu düşünüyorsanız, Peugeot eM01 FS PowerTube modeline göz atmanızı tavsiye ederim. Yeni elektrikli bisiklet, elektrikli otomobillere kafa tutuyor.

140 km Menzile Sahip

Elektrikli motorlar artık pek çok araç tipi için uygulanmaya başlanan bir trend oldu. Hem maliyeti düşürmesi hem de çevreye daha az zarar vermesi ile öne çıkan elektrikli motor akımı, bisikletleri de daha çekici hale getirmeyi başarıyor. Peugeot elektrikli bisikleti eM01 FS PowerTube modelini tanıttı.

Fransa Frejus'ta gerçekleşen Roc d'Azur fuarında tanıtılan yeni model, dağ bisikletleri arasında dikkat çekmeyi başardı.

Yeni modelin isimlendirilmesinde kullanılan 'e' elektriği, 'M' dağı, '01' üst seviyeti, 'FS' tam süspansiyonu ve 'PowerTube' ise aküyü işaret ediyor. Saatte 25 km hıza ulaşabilen modelin 140 km menzil iddiası ile tanıtıldığını belirtelim. Bu menzil, piyasada bulunan bazı elektrikli arabalardan daha uzun yol alınabileceğini işaret ediyor.

Şu an için yeni modelin fiyatı ve satış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte yeni modelin hangi pazarlarda satılacağı da bilinmeyen detaylar arasında bulunuyor.