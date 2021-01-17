Peugeot ve Fiat Birleşti: Yeni Şirketin İsmi Ne?

Peugeot ve Fiat resmen birleşti. Geçtiğimiz dönemden bu yana ortaklıklarını artıran iki otomotiv devi, Stellantis markası adı altında birleştiklerini duyurdu. Yeni şirket Stellantis dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisi.

Fransız otomotiv şirketi PSA ve ABD-İtalyan rakibi Fiat Chrysler'in birleşmesi Cumartesi günü resmiyet kazanarak dünyanın dördüncü en büyük otomobil üreticisi Stellantis'i ortaya çıkardı.

COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen bu ortaklık, her iki grup için de "temiz araba" teknolojisine geçişte çok önemli görülüyor. Stellantis adı altında birleşen PSA ve Fiat Chrysler'in yarı ve tam elektrikli arabalara yöneleceği düşünülüyor.

Yeni ortaklık; Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo ve Maserati gibi her biri kendi markasıyla devam eden üreticileri bir araya getirecek.

Stellantis markası, küresel otomobil pazarının yaklaşık yüzde 9'unu oluşturacakken bu şirketlerin 2019'da sekiz milyon araç ürettiği biliniyordu.

Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi ve Toyota gibi küresel rakiplerin arkasında yer alan Stellantis, 400.000'den fazla iş gücüyle hacim olarak dördüncü en büyük otomobil üreticisi ve gelir olarak üçüncü en büyük otomobil şirketi konumunda.

Peugeot ve Fiat resmen birleşti

Fiat'ın başkanı olan John Elkann, Stellantis'in zorlu bir dönemde ortaya çıktığını ve otomotiv dünyasında ses getireceğini söyledi. Stellantis şirketinin CEO'su ise halihazırda PSA gruba liderlik eden Carlos Tavares olacak.

Elkann bu ayın başlarında hissedarların "tarihi birleşme" dediği anlaşmadan sonra, "Önümüzdeki on yıl hareketliliği yeniden tanımlayacak. Bu yeni geleceği inşa etmede öncü bir rol oynamaya niyetliyiz" ifadelerini kullandı.

Latince'de "yıldızlarla aydınlanmak" anlamına gelen "stello" kelimesinden türetilen yeni grup Stellantis, Milano - Paris borsalarında piyasaya sürülecek ve önümüzdeki hafta New York borsasına giriş yapacak.

Geçen yıl PSA'nın küresel satışları -Peugeot, Citroen, DS, Ope, Vauxhall- yüzde 27,8 seviyesine kadar gerilemişti. Fransız ve İtalyan şirketlerinin bu birleşimi 2021 yılında önemli bir büyüme yaşanabileceğine işaret olabilir.

Avrupa Komisyonu, PSA ve Fiat Chrysler'in oluşturduğu birleşmenin, Avrupa'nın kamyonet pazarındaki rekabeti etkileyebileceğinden endişelendiğini söylemişti. Komisyon bu endişeleri gidermek için, PSA'nın Toyota markası altında satılacak minibüsler üreteceğini dile getirdi.