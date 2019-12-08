Peugeot, Yeni 2008 ve Elektrikli e-2008 ile 2020’ye İddialı Giriyor

Otomotiv sektöründe son yıllarda B-SUV segmentindeki araçlara yönelik ilgi ve talep giderek artıyor. Bu ilgiye kayıtsız kalmayan üreticiler de, Skoda Kamiq ve yeni Renault Captur gibi modellerle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Fransız devi Peugeot da B-SUV segmentindeki yeni nesil Peugeot 2008’i gün yüzüne çıkardı.

Benzinli, Dizel ve Elektrikli Versiyonları Var

Günümüzde artık neredeyse her otomobilin elektrikli versiyonunu görmeye başladık. Dolayısıyla yeni nesil Peugeot 2008’in de benzinli ve dizel seçeneklerin yanında elektrikli bir seçenek (e-2008) daha sunması şaşırtıcı olmadı.

Tamamen elektrikli olarak gelen Peugeot e-2008’de, ön tekerleklere güç veren 136 beygirlik bir elektrik motoru bulunuyor. Otomobilde yer alan 50 kWh’lik batarya paketi, 100 kW hızlı şarj özelliğini destekliyor ve 310 km’lik menzil sunuyor. Bir hızlı şarj istasyonu bulmanız durumunda yaklaşık 20 dakikalık şark ile araç 161 km mesafe katedebiliyor. Eğer hızlı şarj istasyonu bulamazsanız (7 kW’lık bir soket gibi), e-2008’in gece boyunca şarj olmasını beklemeniz gerekebilir.

Modern ve keskin hatlı bir tasarımla gelen yeni e-2008’in Peugeot 3008’e benzediğini söyleyebiliriz. Ancak boyu ve özellikle aks mesafesi uzayan yeni e-2008 artık daha geniş bir iç mekan sunuyor. Arka koltuklarda oturanlar için diz mesafesinin gayet yeterli bir seviyede olduğunu belirtelim. İç mekanda markanın imzası niteliğindeki i-Cockpit tasarımı ve alışıldık Peugeot dizaynı bizleri karşılıyor. Aracın genel malzeme kalitesi ve iç mekanda yumuşak plastiklere yer verilmiş olması kalite algısını arttırıyor.

2020'nin İlk Çeyreğinde Geliyor

Peugeot e-2008’in sürüş dinamiklerine geçtiğimizde ise, Eco modundaki gaz tepkisinin biraz zayıf olduğunu söyleyebiliriz ancak Normal ve Sport modlarındaki gaz tepkisi gayet iyi. Araçta rejeneretif frenleme özelliğinin yanı sıra, özellikle 18 inç jantlarla daha sert hissettiren sert bir süspansiyon bulunuyor.

Yeni nesil Peugeot 2008’in elektrikli versiyonu şık bir tasarıma ve oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olsa da, e-2008’in maalesef Türkiye’de satışa sunulmayacağını belirtelim. Yeni Peugeot 2008’in dizel ve benzinli motorları, manuel ve otomatik şanzımanlarla 2020’nin ilk çeyreğinde Türkiye’ye getirilecek ve aracın dört farklı donanım seçeneği bulunacak.