PewDiePie 2020 Yılında YouTube'a Ara Vereceğini Açıkladı!

YouTube üzerinde güncel olarak 102 milyon abone sayısına sahip olan PewDiePie, yaptığı açıklama ile birlikte 2020 yılında ara vereceğini açıkladı.

"Tükenmiş hissediyorum."

PewDiePie Mola Vereceğini Açıkladı

YouTube platformunun en çok tanınan yayıncılarından birisi olan PewDiePie görünüşe göre bir mola vermek üzere. Platformun yeni politikalarını eleştiren YouTuber, video sırasında ara vermeyi düşündüğünü ekledi. "Kendimi çok yorgun hissediyorum." diyen PewDiePie, "10 yılın ardından ilk kez YouTube dışında bir şeyler düşünmek istiyorum." diye ekledi.

Şu aşamada daha fazla açıklamaya yer vermeyen yayıncı, konu ile ilgili daha detaylı bir açıklama yapacağını da ekledi.

Yapılan tahminler PewDiePie'da, diğer yayıncılarda da sıkça görülen bir sorunun olduğunu ortaya koyuyor, tükenmişlik. Yayıncılar izleyici kaybetmemek adına sürekli olarak içerik çıkarmak durumunda. Bu da kendilerine ve yaşamlarına zaman ayırmanın önüne geçebiliyor. Açıkçası PewDiePie bu molayı verebilecek kadar izleyiciye sahip. Ancak diğer pek çok YouTuber böyle bir lükse sahip değil.