PewDiePie Çin'de Yasaklandı! İşte Merak Edilenler

PewDiePie yayınladığı bir video nedeniyle Çin'de yasaklandı. İşte söz konusu yasak hakkında merak edilen her şey!

PewDiePie Neden Yasaklandı?

Yaklaşık 101 milyon abonesi bulunan ve en popüler ikinci YouTube kanalına sahip olan PewDiePie, Çin'de yasaklandı. Yayınladığı video ile bu durumu doğrulayan YouTuber, söz konusu durum hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Uygulanan yasak çok keyfini kaçırmamış gibi gözüken YouTuber, "Bunun olacağını biliyordum." diyerek söz konusu durumun beklentisi dahilinde olduğunu da vurguladı.

Çin hükümeti tarafından uygulanan yasağın ne kadar kapsamlı olduğu şu an için bilinmese de YouTube videoları ve hatta Reddit forumları için uygulandığı ifade ediliyor. Bununla birlikte diğer popüler sosyal medya ağlarından da engellenmiş olma ihtimali bulunmakta.

Yine yasağın nedeni resmi olarak açıklanmış olmasa da PiwDiePie bu durumu 'Hong Kong - Joker Ends Fortnite [MEME REVIEW]' isimli videoya bağlıyor. Çin'deki takipçileri için üzgün olduğunu belirten YouTuber, konu hakkında açıklama yapmak için yayınladığı videonun yalnızca küçük bir kısmını bu konu için ayırdı.