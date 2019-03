PewDiePie ile T-Series Arasındaki Abone Rekabeti Kızışıyor!

Gerçek adı Felix Kjellberg olan İsveçli YouTube fenomeni PewDiePie, dünyanın en çok aboneye sahip YouTube kanalı ünvanını kısa bir süreliğine popüler müzik kanalı T-Series'a kaptırdı. Bu haberi yazarken PewDiePie’ın 89.945.857, T-Series’ın ise 89.944.298 abonesi bulunuyor.

YouTube ekosisteminin en önemli figürlerinden biri olan PewDiePie, ürettiği içeriklerle milyonlarca kişiye ulaşıyor. Gerçek ismi Felix Kjellberg olan İsveçli fenomen, dünyanın en çok aboneye sahip YouTube kanalı ünvanını korumak için T-Series'a karşı kıyasıya bir rekabet veriyor.

Yayınladığı müzik videolarıyla bilhassa Hintli kullanıcıların favorisi olan Bollywood prodüksiyon şirketi olan T-Series, 22 Şubat’ta PewDiePie’ın tahtına oturmuş, ancak ünlü YouTuber’ın tacını geri alması sadece 8 dakika sürmüştü.

Her iki kanalda şu anda 90 milyon aboneye sahip. Hatta tam sayıyı vermek gerekirse; PewDiePie’ın 89.947.997, T-Series’ın ise 89.946.483 abonesi bulunuyor. Anlayacağınız üzere aradaki fark sadece ve sadece 1.514 kişi.

Bugün önemli bir atak yapan T-Series, PewDiePie’ın kanalını kısa bir süreliğine geçmeyi başardı. Bunun üzerine İsveçli YouTuber, insanlara PewDiePie kanalına abone olmaları çağrısında bulunan bir paylaşımı kişisel Twitter hesabından retweet’ledi.

🚨RED ALERT🚨 🚨T-SERIES HAS PASSED PEWDIEPIE🚨



FIGHT BACK!, FIGHT BACK THIS CANNOT BE THE END!!



🚨🚨



LETS GO, THE GAP IS NOW: -57