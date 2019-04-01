PewDiePie ve T-Series Savaşı Kızıştı! PewDiePie Yenilgiyi Kabul Etti

Son zamanlarda sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konuların başında PewDiePie ve T-Series rekabeti geliyordu. Her iki kanal YouTube’un en çok abonesi olan ismi olmak için mücadelelerine devam ederlerken, PewDiePie tarafından ilginç bir video geldi.

İsveçli YouTuber Felix “PewDiePie” Kjellberg çok uzun süredir videolar üretiyor ve yıllardır en çok aboneyi bulunduran kanal olmaya devam ediyordu. Son zamanlarda Hindistan merkezli Bollywood filmlerinin müziklerinin yayınlandığı T-Series ile kıyasıya bir mücadeleye girişen PewDiePie, bugün yayınladığı video ile yenilgiyi kabul etti.

“Congratulations (Tebrikler)” başlıklı videosu ile T-Series en büyük kanal diyen PewDiePie, bir tür şarkı şeklinde hazırladığı videosunda yenilgiyi kabul ediyor gibi görünmesine karşın hedefine T-Series kanalını koydu. Bütün video boyunca T-Series hakkında ve Hindistanlı insanlar hakkında konuşan PewDiePie, ilk olarak rakibini korsan şarkı yayınlama ile suçladı. T-Series’in yayın hayatına Bollywood filmlerinde kullanılan şarkıları korsan şekilde yayınlayarak başladığını hatırlatan Kjellberg, kanalın yöneticisi hakkında ortaya çıkan vergi kaçırma iddialarını dahi aktardı.

Hindistan’daki kast sistemini dahi diline dolayan PewDiePie, videonun sonunda ise en iyi kanalın kendisi olduğu dile getirerek videoyu bitirdi. Yayınlanan bu videodan sonra rekabet tekrar kızışırken, abone konusunda PewDiePie bir adım öne geçti.