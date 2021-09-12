Pfizer'dan İtiraf: Aşı Üretmek İstemedik, Pandemi Olacağını Düşünmemiştik

Pfizer aşı itirafıyla BionNTech'in haklı olduğunu ortaya çıkardı. Pfizer, virüsün fazla yayılmayacağını düşündüğü için başlangıçta Covid-19 aşısını reddetmişti.

Pfizer başlangıçta koronavirüs aşısı geliştirme teklifini geri çevirdi, şirket yöneticileri virüsün hızla kontrol altına alınacağını düşünüyordu. BioNTech'in kurucuları Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye, Ocak 2020'de virüsün dünyayı kasıp kavurmaya başlamasıyla birlikte ilaç devi tarafından "Arkadaşlar bu iş olmayacak" denildi.

Aşı atılımları için çok önemli olduğunu kanıtlayan mRNA teknolojisi, o dönemlerde Pfizer'in viral aşılar için başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu Dr. Phil Dormitzer tarafından fazla deneysel olarak kabul edildi. Dr. Dormitzer, "Çalışma varsayımım, Covid-19'un Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağıydı" diye itiraf etti.

Pfizer aşı itirafıyla BionNTech'in haklı olduğunu ortaya çıkardı

Yeni bir kitapta ortaya çıkan ilk ret, Türk çiftin BionNTech'i mRNA tabanlı bir Covid aşısı oluşturmaya adamaya karar vermesinden birkaç gün sonra geldi ve şirketi, daha önce hiç yapılmamış bir şeye yöneltti. Çiftin şirketi şimdi 85 milyar ABD doları değerinde.

Uğur Şahin, pandeminin nasıl gelişeceğine dair ayrıntılı bir imaja sahipti ama aynı zamanda Pfizer yöneticisinin değerlendirmesinin "tamamen rasyonel" olduğunu düşündü. The Telegraph'a konuşan Dr. Şahin, "Phil ile telefon görüşmesinden sonra bir saniyeliğine düşündüm ve 'birkaç hafta içinde onu tekrar arayacağız' dedim." dedi.

Çift, ilaç devinin fikrini değiştirmesinin sadece an meselesi olduğunu düşündü, ki haklıydı. İki şirket arasında bir ay sonra anlaşma duyuruldu.

BioNTech, dünyanın önde gelen koronavirüs aşısını yaratmış olabilir, ancak çalışanlarının çoğu, ister ikili ister üçlü olsun, hala uzaktan çalışıyor ve buna kurucuları da dahil. Ancak şimdiye kadar, her biri milyarlarca sentetik RNA kodu nanoparçacığı içeren devrim niteliğindeki iğnelerin kabaca 1,4 milyar dozu 120'den fazla ülkeye sevk edildi. Bu rakamı sadece Çinli aşı üreticisi Sinopharm geçebilmiş durumda.

En Çok Aşı Yapılan Ülkeler Listesi

En çok aşı yapan ülkeler açıklandı. Çin, aşılamada büyük bir başarının altına imza atarak ilk sırada yer aldı. Peki Türkiye, en fazla COVID-19 aşısı yapılan ülkeler listesinde kaçıncı sırada yer alıyor?