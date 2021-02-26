Pfizer Aşısı Etkinlik Oranı Hakkında Güzel Haber Geldi

Pfizer aşısı etkinlik oranı ile ilgili gerçek dünyada yapılan çalışmadan sonuçlar geldi. İsrail'de 1.2 milyon kişinin aşılanması ile birlikte aşının etkinlik oranı hakkında sonuçlar paylaşıldı. Pfizer aşısı etkinlik oranı hakkında detayları bir araya getirdik.

Pfizer Aşısı Etkinlik Oranı Kaç?

Pfizer'in koronavirüs aşısı İsrail'de 1,2 milyon kişiye uygulandı ve çalışmada aşının %94 oranında etkili olduğu kanıtlandı. Virolog Ben Neuman, "Aşıların gerçek dünyada çok iyi çalıştığı gerçeği gerçekten de dünyanın ulusları iradeyi bulabilirse, artık COVID-19'u sonsuza kadar sona erdirecek araçlara sahip olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Deney 20 Aralık 2020 ile 1 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu dönem, İngiltere'de ilk kez tanımlanan daha yeni bir varyantın İsrail'de yaygınlaştığı ve aşının performansını daha da etkileyici hale getirdiği bir dönem olarak öne çıkmakta.

Semptomatik enfeksiyonlara karşı etkililik, ilk dozdan sonraki 14-20 gün arasında yüzde 57 idi, ancak ikinci dozdan yedi gün sonra yüzde 94'e yükseldi. Rakamlar Faz 3 klinik deneylerinde elde edilen yüzde 95 oranına çok yakın. Çalışma ayrıca, ikinci dozunu alan kişilerin, aşılanmamış olanlara kıyasla herhangi bir enfeksiyon türüne yakalanma şansının yüzde 92 daha düşük olduğunu buldu.

Pfizer Aşısı Mutasyona Karşı Etkili Mi?

Pfizer tarafından yapılan çalışma, kendi aşılarının İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu ortaya çıkardı. Pfizer ve Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları aşının N501Y adı verilen corona virüsü mutasyonuna karşı etkili olduğu sonucuna ulaştı.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde Pfizer'in kitle pazar aşıları konusundaki uzmanlığı ve düzenleyici otoritelerdeki hızlı müdahalesi sayesinde geliştirme sürecinin 10 aya kadar düştüğünü ifade etti. Bugüne kadar duyurulmuş en etkili COVID-19 aşısı olduğunu söyleyen Şahin, Koronavirüse “birden fazla yoldan” saldırdığını dile getirdi. Şahin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Aşı, COVID-19'un hücrelerimize erişimini engelliyor. Ancak virüs içeri girmeyi başarsa bile, T lenfositleri ona saldırabilir ve ortadan kaldırabilir. Bu iki savunma hareketini mükemmelleştirmek için bağışıklık sistemini çok iyi eğittik. Artık virüsün bu mekanizmalara karşı savunma yapamayacağını biliyoruz."