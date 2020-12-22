Pfizer Aşısındaki Bu Madde Alerjik Reaksiyonları Tetikliyor Olabilir

Pfizer aşısında alerjik reaksiyonları tetikleyen madde aşı yaptıranları korkutmaya başladı. mRNA tabanlı Pfizer ve Moderna aşılarında yer alan polietilen glikol (PEG) maddesi gönüllü kişilerde alerjik reaksiyonları tetikliyor olabilir. Polietilen glikol (PEG) nedir?

Son 2 hafta içinde Pfizer ve BioNTech COVID-19 aşısını yaptıran en az sekiz kişide görülen şiddetli alerji benzeri reaksiyonlar, aşının ana bileşenini oluşturan mesajcı RNA (mRNA) bileşiğinden dolayı olabilir. Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde izin verilen Moderna tarafından geliştirilen benzer bir mRNA aşısı da polietilen glikol (PEG) bileşiğini içeriyor.

Polietilen glikol (PEG) aslında daha önce onaylanmış bir aşıda hiç kullanılmamıştı, ancak anafilaksiyi tetikleyen birçok ilaçta bulunuyor. (kızarıklıklara, kan basıncının düşmesine, nefes darlığına ve hızlı kalp atışına neden olan bir reaksiyon) Alerji uzmanları ve immünologlar, bazı kişilerin PEG'e karşı yüksek düzeyde antikorlara sahip olabileceğine ve bundan dolayı alerjik reaksiyonlar gösterebileceğine inanıyor.

Pfizer aşısında alerjik reaksiyonları tetikleyen madde

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) bölüm başkanı Alkis Togias verdiği demeçte, “Sadece aşılara değil, her türlü maddeye bu şekilde reaksiyon gösteren çok sayıda kişinin aşı olmaktan korkmalarından biraz endişe duyuyoruz. Bu yüzden aşı olmaları için bir yol bulmak istiyoruz” dedi.

Togias, "Gerçekten bir PEG alerjisi olduğunu öğrenene kadar, aşı hakkında konuşurken çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak şunları söyledi: "Şu anda Moderna ve Pfizer aşılarını test etmek ve herhangi bir reaksiyonun temelini oluşturan bağışıklık mekanizmalarını anlamak için gelişmiş bir planlama var. Elbette herkesi aşılamakla ilgili duyarlı olmaya ve hızlı hareket etmeye çalışıyoruz. Ama bugün tasarlayıp yarın başlayabileceğimiz bir şey değil."

Hem Pfizer hem de Moderna aşıları, mesajcı RNA veya mRNA teknolojisini kullanıyor. Bu aşılar; virüse karşı bağışıklık tepkisi oluşturmak için genetik materyal kullanan aşılara yeni bir yaklaşım getiriyor. ABD sağlık yetkilileri, aşıların güvenli olduğunu ve klinik çalışmalardaki gönüllülerin yalnızca yüzde 10 ila yüzde 15′inin "fark edilebilir" yan etkiler gösterdiğini söylüyor.

Alerjisi olanlar Koronavirüs aşısı olmayacak mı?

Aşıların içindeki PEG suçlu çıkarsa aşılama sürecinin durdurulup durdurulmayacağı ise bilinmiyor. Milyonlarca insanı aşılanmadan önce anti-PEG antikorları için taramak mümkün değil. CDC kılavuzları şimdilik, aşının herhangi bir bileşenine şiddetli alerjik reaksiyon gösterenlere verilmemesini öneriyor. Ayrıca anafilaktik reaksiyon riski yüksek olabilecek kişiler, gerektiğinde tedavi edilebilmeleri için aşıdan sonra 30 dakika aşı bölgesinde kalmalı.