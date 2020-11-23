Pfizer Aşısının Nasıl Dağıtılacağı Belli Oldu

Yeni tip koronavirüs için aşı çalışmaları süratle devam ediyor. İnsanların kafasında ise aşıların üretilmesi ve dağıtılabilmesi için aşının hangi ortam koşullarında saklanması gerektiğine ilişkin birtakım soru işaretleri oluştu. BioNTech ve Pfizer aşısı, dünya için her ne kadar umut verici bir gelişme olsa da aşının nasıl dağıtılacağı merak ediliyordu. İnsanların uzun zamandır merak ettiği soru işareti yanıtlandı.

Pfizer Aşısı -70 Derecede Buzla Paketlenmiş Olarak Dağıtılacak

BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının taşınması için eksi 70 derecelik bir ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Aşının muhafaza edilmesi için gerekli olan soğukluk ise dünyada yalnızca kutuplarda bulunuyor. Aşının nasıl korunacağı ile ilgili açıklama yapan aşı geliştiricileri ise aşı adayının -70 derece sıcaklıkta tutulmasının gerekli olduğunun altını çizerek aşının donmuş olarak küçük şişelerde taşınacağını söyledi.

Pfizer, aşının eksi 70 derece taşınarak dağıtılması için Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve eyalet yetkilileri ile çalıştıklarını belirtti ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa’da birden fazla tesiste COVID-19 aşısı üretebilecek kapasiteleri olduğunu söyledi. Pfizer’ın yaptığı açıklamalara göre üretilen ilk dozlar öncelikle anlaşma yaptıkları devletlerin tercih ettiği aşı merkezlerine dondurulmuş olarak gönderilecek.

Coronavirus için geliştirilen aşıların dağıtım merkezi, Amerika Birleşik Devletleri eyaletleri Michigan ve Wisconsin olacak. Pfizer, “Bir veya iki gün içinde herhangi bir POU’ya ürün ulaştırabilmeyi umduğumuz Amerika Birleik Devletleri’ndeki karayolu ve hava ulaşım modlarını kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Pfizer aşısının geliştiricileri, kuru buz kullanarak tasarlanan sıcaklık kontrollü termal nakliyeciler ile aşının 10 gün içerisinde istenilen hedefe taşınabileceğini söyledi. Önceden belirlenen noktalara yapılacak her aşı sevkiyatının yerini ve sıcaklığını takip edecek bir kontrol kulesi olan GPS özellikli termal sensörlerden yararlanılacak. GPS özellikli cihazlar, sevkiyat boyunca ısı kontrolü yapacak.

Aşıları Teslim Alan Ülkelerin Depolama Seçenekleri

Pfizer’a göre dondurulmuş aşıları teslim alan ülkelerin aşıları üç seçenekle depolaması gerekiyor. İlki, ultra düşük sıcaklıklı dondurucuların aşıyı saklamak. İkincisi seçenek tercih edilirse hastanelerde yaygın bir şekilde bulunan soğutma üniteleri sayesinde aşı 2 ila 8 derece bir buzdolabında beş gün boyunca saklanabiliyor. Pfizer, üçüncü seçeneğin ise termal nakliyecilerindeki kuru buzun yenilenmesi olduğunu ifade etti. Aşıların bulunduğu termal nakliyeciler, 15 güne kadar kuru buzla yeniden doldurarak geçici depolama birimleri olarak kullanılacak. Aşılama merkezleri, aşı şişelerini toplamda 20 gün olmak üzere beş gün daha 2 ila 8 derecelik saklama yerlerinde depolama imkanına sahip olacak.