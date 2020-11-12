Gönüllüler Anlattı: Pfizer Aşısının Yan Etkileri Neler?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın koronavirüs aşısının geçtiğimiz günlerde yüzde 90 etkili olduğu duyurulmuş ve tüm dünyanın umut ışığı olmuştu. COVID-19 aşısının ismi daha sık duyuldukça bazı insanların kafasında da yan etkilerinin ne olduğuna ilişkin birtakım sorular meydana gelmişti. Pfizer aşısının yan etkileri gönüller tarafından açıklandı.

Pfizer Aşısının Yan Etkileri: Gönüllüler Neler Yaşadı?

Pfizer’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Albert Bourla, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Enfeksiyon oranları yeni rekorlar kırarken, hastaneler aşırı kapasiteye yaklaşırken ve ekonomiler açılmakta zorlanırken dünyanın buna en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda aşı geliştirme programımızda kritik dönüm noktasına ulaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen ve yüzde 90 etkili olduğu duyurulan koronavirüs aşısını yaptıran gönüllüler, aşıdan sonra görülen yan etkileri açıkladı. Gönüllüler, aşı olduktan sonra “ağır bir akşamdan kalma” hissi yaşadıklarını dile getirdi.

The Independent’ta yer alan habere göre Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı için bu zamana kadar 6 ülkeden 43 bin 500’den fazla insan gönüllü oldu. Gönüllülere aşı mı yoksa plasebo mu aldıkları söylenmedi. Aşı uygulanan kişiler, bunu anlamakta zorlanmadıklarını çünkü baş ve kas ağrısı hissettiklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde ikamet eden gönüllülerden Glenn Deshields, yeni tip koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra ağır bir akşamdan kalma hissi yasadığını ancak bu hissin üzerindeki etkisinin çok fazla sürmediğini söyledi. Teksas’ta yaşayan gönüllü Deshields’a daha sonra bir antikor testi yapıldı. Bu testin sonucunda vücudunun bağışıklık kazandığı tespit edildi.

Missouri’den başka bir gönüllü, COVID-19 aşısı yaptırdıktan sonra ateş, vücutta ağrı gibi birtakım yan etkilerin olduğunu ifade etti. Gönüllüye göre bu yan etkiler grip aşısının yan etkilerinden daha ağırdı.

İki doz halinde uygulanan yeni tip koronavirüs aşısının Amerika Birleşik Devletleri’ndeki fiyatlandırılmasında doz başına 19,5 dolar (yaklaşık 159 TL), iki doz halinde ise 39 dolar (yaklaşık 318 TL) olacağı duyurulmuştu.

Almanya sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021’in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor” İfadelerine yer verilmişti.