Pfizer / BioNTech Aşı Belgeleri Çalındı! Avrupa İlaç Ajansı Saldırıya Uğradı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), siber saldırıya uğradığını ve Covid-19 aşısıyla ilgili belgelere erişildiğini söyledi. Siber saldırı sırasında Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısının belgeleri çalındı. BioNTech tarafından açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar.

BioNTech Açıkladı: Aşı Belgeleri Çalındı

EMA, iki Covid-19 aşısının onaylanması için çalışıyor. Bu sırada bir siber saldırı gerçekleşti ve belgeler çalındı. BioNTech, siber saldırının bu zaman çizelgesini etkilemesinin beklenmediğini söyledi. BioNTech resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada EMA'da yer alan bazı belgelere yasadışı olarak erişim sağlandığını duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı yaptığı açıklamada "EMA bir siber saldırının konusu olmuştur. Ajans, kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili kuruluşlarla yakın işbirliği içinde, hızlı bir şekilde tam bir soruşturma başlattı. EMA, soruşturma devam ederken ek ayrıntılar sağlayamaz. Daha fazla bilgi zamanı gelince sağlanacaktır." dedi.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi:

"Bugün, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından, kurumun bir siber saldırıya maruz kaldığı ve Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşı adayı BNT162b2 için düzenleyici sunumla ilgili bazı belgelerin bir EMA sunucusuna yasadışı olarak erişildi. Bu olayla bağlantılı olarak hiçbir BioNTech veya Pfizer sisteminin ihlal edilmediğini ve erişilen veriler aracılığıyla herhangi bir çalışma katılımcısının tanımlandığının farkında olmadığımızı belirtmek önemlidir. Şu anda, EMA'nın soruşturması hakkında daha fazla bilgi bekliyoruz ve uygun şekilde ve AB yasalarına uygun şekilde yanıt vereceğiz. EMA, siber saldırının gözden geçirilmesi için zaman çizelgesi üzerinde hiçbir etkisi olmayacağına dair bize güvence verdi.

Kritik halk sağlığı konuları ve şeffaflığın önemi göz önüne alındığında, aşı geliştirme ve düzenleyici süreçlerin tüm yönlerine açıklık getirmeye devam ediyoruz. Bu yıkıcı pandemiye bir son vermeye yardımcı olmak için COVID-19 aşımızı dünyanın her yerindeki insanlara mümkün olduğunca güvenli ve verimli bir şekilde ulaştırmak için hükümetler ve düzenleyicilerle yakın ortaklık içinde çalışmaya odaklandık."

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