Pfizer ile BioNTech'in Aşısının Adı Belli Oldu

BioNTech ile Pfizer'in birlikte geliştirdiği aşının adı açıklandı. Yüzde 95 etkili olan BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşının adı merak edilenler arasında yer almaktaydı. Yapılan açıklama ile birlikte aşının adı gün güzüne çıktı. İşte detaylar.

BioNTech ile Pfizer'in Geliştirdiği Aşının Adı

BioNTech tarafından yapılan açıklama Pfizer ile birlikte geliştirilen aşının isminin Comirnaty olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu isim nelerden oluşuyor? Açıklamada ismin Covid-19, mRNA (aşının içeriğinde bulunan taşıyıcı molekülün adı), topluluk (İngilizce: community) ve bağışıklık (İngilizce: immunity) kelimelerininin birleşiminden oluştuğu bilgisi de duyuruldu.

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2020 yılı sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 yılı sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon doz aşının üretimi gerçekleşecek. Geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğu ve ciddi bir yan etkisinin bulunmadığı bilgisi aktarılmıştı. Yaşı büyük olan yetişkinlerde aşının yüzde 94 oranında etkili olduğu söyleniyor.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde Pfizer'in kitle pazar aşıları konusundaki uzmanlığı ve düzenleyici otoritelerdeki hızlı müdahalesi sayesinde geliştirme sürecinin 10 aya kadar düştüğünü ifade etti. Bugüne kadar duyurulmuş en etkili COVID-19 aşısı olduğunu söyleyen Şahin, Koronavirüse “birden fazla yoldan” saldırdığını dile getirdi.

Şahin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Aşı, COVID-19'un hücrelerimize erişimini engelliyor. Ancak virüs içeri girmeyi başarsa bile, T lenfositleri ona saldırabilir ve ortadan kaldırabilir. Bu iki savunma hareketini mükemmelleştirmek için bağışıklık sistemini çok iyi eğittik. Artık virüsün bu mekanizmalara karşı savunma yapamayacağını biliyoruz."

Koronavirüs Aşısı Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada "Pfizer aşı ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" cümlelerine yer verildi.