Pfizer ile BioNTech'in Koronavirüs Aşısının Fiyatı Netleşti

Koronavirüs aşısının fiyatı merak ediliyor. Koronavirüs aşısının fiyatı ne kadar? Pfizer ile BionTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı netleşti. İşte koronavirüs aşı fiyatı hakkında gelen bilgi.

Koronavirüs Aşısının Fiyatı Ne Kadar? Koronavirüs Aşı Fiyatı

Avrupa Birliği ile ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech şirketleri arasında tedarik anlaşması imzalandı. Koronavirüs aşı fiyatı netleşti. Avrupa Birliği, 300 milyon doz aşı karşılığında 4,65 milyar dolar ödeme anlaşması sağladı. NTV'nin haberine göre, AB aşının tek dozu başına 15,5 euro ödeyecek. Aşı iki doz halinde uygulandığı için maliyeti 31 euro olacak.

31 euro şu anki kur ile 279 TL'ye tekabül ediyor.

15,5 euro ise şu anki kur ile 139 TL'ye denk gelmekte.

Pfizer ile BionTech'in geliştirdiği koronavirüs aşı açıklanan bilgiye göre yüzde 95 etkili ve ciddi bir yan etkisinin bulunmuyor. Yaşı büyük olan yetişkinlerde aşının yüzde 94 oranında etkili olduğu söyleniyor.

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BioNTech ile Pfizer, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ilerleyen günlerde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulunacak. FDA tarafından iki doz aşıya onay verilmesi durumunda yıl sonuna kadar 50 milyon, gelecek yılın sonuna kadar da 1,3 milyar doz aşının üretilebileceği söylenmekte.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Pfizer'in kitle pazar aşıları konusundaki uzmanlığı ve düzenleyici otoritelerdeki hızlı müdahalesi sayesinde geliştirme sürecinin 10 aya kadar düştüğünü ifade etti. Bugüne kadar duyurulmuş en etkili COVID-19 aşısı olduğunu söyleyen Şahin, Koronavirüse “birden fazla yoldan” saldırdığını dile getirdi.

Koronavirüs Aşısı Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada "Pfizer aşı ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" cümlelerine yer verildi.