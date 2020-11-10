Pfizer ile BioNTech’in Koronavirüs Aşısının Fiyatı Belli Oldu

Dün Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısıyla ilgili umut verici bir açıklama yapılmıştı. Yapılan bu açıklamayla söz konusu COVID-19 aşısının yüzde 90 etkili olduğu belirtilmişti. Bugün yaşanan gelişmelerle birlikte yeni tip koronavirüs aşısının fiyatı açığa çıkmış oldu.

Pfizer ile BioNTech’in Koronavirüs Aşısının Fiyatı Ne Kadar?

Pfizer’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Albert Bourla, dün yaptığı umut verici açıklamada, “Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Enfeksiyon oranları yeni rekorlar kırarken, hastaneler aşırı kapasiteye yaklaşırken ve ekonomiler açılmakta zorlanırken dünyanın buna en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda aşı geliştirme programımızda kritik dönüm noktasına ulaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya merkezli BioNTech’in kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin’in konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Küresel üçüncü fazın ilk analizinde Covid-19 aşısının etkili bir şekilde virüsü engellediğini gösteren sonuçlar var. Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çalışması için bir zaferdir. Bu yolculuğa 10 ay önce başladığımızda ulaşmak istediğimiz noktadayız. Özellikle tam da salgının ikinci dalgasının ortasındayken ve birçoğumuz karantinadayken bu başarı çok büyük bir öneme sahip ve normale dönmek için bir fırsat” ifadelerine yer vermişti.

Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye Koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi. İlaç şirketi, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu ve CEO’su olduğu BioNTech ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli ilaç şirketinin yeni tip koronavirüs aşısı için gelen olumlu verilerin sonucunda bu ay içinde ABD’ye koronavirüs aşısı için onay başvurusu yapacağı belirtildi. ABD merkezli ilaç şirketinin Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladığı öğrenildi. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 19,5 dolar (yaklaşık 159 TL), iki doz halinde ise 39 dolar (yaklaşık 318 TL) olacağı duyuruldu.

Almanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs aşısının 2021 yılının ilk çeyreğinden önce alınamayacağı ifade edildi ve şu ifadelere yer verildi: “Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021’in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor.”