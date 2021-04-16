Pfizer CEO'sundan Aşı Açıklaması: 3. Doz Gerekebilir

Pfizer CEO'sundan koronavirüs aşısı açıklaması geldi. Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşılama çalışmaları da bir yandan sürüyor. Aşıların korumaya devam etmesi için 3. bir doz yapılıp yapılmayacağı ile ilgili Pfizer CEO'sundan açıklama geldi.

Koruma için 3. Doz Koronvirüs Aşısı Gerekebilir

Bağışıklığı korumak için ilave takviye aşılarının gerekip gerekmediği henüz belli değil. Bunun için çalışmalar devam etmekte ve Pfizer CEO'su konu hakkında açıklama yaptı. Pfizer CEO'su Albert Bourla "Muhtemel bir senaryo, muhtemelen 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacağı ve ondan sonra yıllık yeniden aşılama olacağıdır - ancak tüm bunların doğrulanması gerekir. Çocuk felci gibi aşılar var, bunlarda bir doz yeterli. Ayırca her yıl ihtiyaç duyduğunuz grip gibi aşılar var. COVID virüsü, çocuk felci virüsünden çok grip virüsüne benziyor." cümlelerine yer verdi.

Açıklamada da belirtildiği gibi henüz bu senaryonun doğrulanmaya ihtiyacı bulunuyor. Koronavirüs aşısı 2 doz halinde yapılıyor ve 1. doz yapıldıktan sonra 2. doz yapılabilmesi için 28 gün geçmesi gerekiyor. 2. doz aşıyı yaptırdıktan 14 gün sonra koruma başlıyor. Ülkemizde hem Sinovac hem de BioNTech aşısı uygulanıyor. Aşı seçimi aşı randevusu alırken ekran üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.