Pfizer CEO'su Aşı Oldu: Kendi Aşısı için Sıra Bekledi!

Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısı Comirnaty, küresel ölçekte onaylanan ilk Covid-19 aşısı olmuştu. Aşının kullanıma sunulduğu tarihten bu yana kendi sırasını bekleyen Pfizer CEO'su Albert Bourla, geçtiğimiz pazartesi günü itibarıyla ilk doz aşısını yaptırdı.

Pfizer CEO'su Kendi Aşısı için Sıra Bekledi!

2019 yılının sonlarında resmi olarak tanımlanan ve kısa bir süre içerisinde küresel pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs salgını, o zamandan bu yana pek çok sağlık ve araştırma kuruluşunu da harekete geçirmişti. Nitekim bu kapsamda dünya tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş şekilde iş birlikleri ve çalışmalar yapıldı. Normal şartlarda on yıllara yayılabilen aşı çalışmaları, gerekli finansmanların karşılanması ve bürokratik sorunların önüne geçilmesi ile bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanabildi.

Bu kapsamda küresel ölçekte kabul gören ilk aşı Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Comirnaty olmuştu. Aşılardaki üretim kapasitelerinin ve önceliklendirmelerin hala tartışıldığı şu günlerde Pfizer CEO'su Albert Bourla, sıranın kendisine gelmesinden ötürü aşının ilk dozunu uygulattı. Bourla'nın uygulattığı aşı, kendi şirketince geliştirilen aşı idi.

Aşı sonrasında kendisini çok daha güvende hissettiğini belirten Bourla, yüzde 95 oranında koruma sağladığı ifade edilen aşının tam etki gösterebilmesi için ikinci dozunu da uygulatmak durumunda. Tabii ikinci doz için iki haftalık bir bekleme süresi bulunuyor.

Pfizer ve BioNTech Aşısı Ciddi Rağbet Görüyor

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci öncülüğünde geliştirilen Comirnaty, mRNA teknolojisine sahip bir aşı ve bu aşının -70 santigrat derecede saklanması gerekiyor. Tabii bu sert saklama koşulları da lojistik ve tedarik anlamında çeşitli zorluklar yaratıyor.

Tüm bunlara rağmen geliştirilen bu aşıya başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın dört bir yanından yoğun rağbet var. İki şirket 2021 yılında aşı siparişlerinden 15 milyar dolar gelir elde etmeyi beklerken, üretimdeki artışa bağlı olarak bu gelirin 30 milyar dolar olabileceği vurgulanıyor. Nitekim tüm bu gelişmelerin ardından BioNTech'in son on iki aylık hisse değeri artışı yüzde 156 oldu. Pfizer ise son on iki ay içerisinde hisse değerlerinde yalnızca yüzde 1,8 oranında artış yakaladı.