BioNTech CEO'su Şahin: Pfizer COVID-19 Aşısı Salgını Bitirecek

Geçtiğimiz gün duyurulan ve tüm dünyayı meraklandıran BioNTech COVID-19 aşısıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in yaptığı açıklamaya göre, Pfizer COVID-19 aşısı salgını bitirecek güce sahip.

Alman şirketi BioNTech ve ABD'li ilaç devi Pfizer, Pazartesi günü yaptıkları basın açıklamasıyla, ortaklaşa geliştirdikleri aşı adayının, hayati önem taşıyan 3. aşama denemelerinde beklentileri geçtiğini ve insanların Koronavirüse yakalanmasında yüzde 90 etkili olduğunu duyurmuştu.

Ara klinik denemeleri başarıyla sonuçlanan dünyanın ilk COVID-19 aşısının arkasındaki Türk bilim insanı, bu ürünün 2020'de dünyayı karantina altına alan salgına son verebileceğinden emin olduğunu söylüyor. BioNTech Koronavirüs aşısı ne zaman dağıtıma çıkacak?

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin Guardian'a verdiği röportajda, aşıyla ilgili iyimser olduğunu söyledi. Şahin açıklamasında, "Bu salgını bu aşı ile durdurabilir miyiz, cevabım evet, sadece semptomatik enfeksiyonlardan korunmanın bile salgın için olumlu etkisi olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

BioNTech yöneticisi ve Türk bilim insanı Şahin deneme sonuçları açıklanana kadar, aşının bağışıklık sisteminde yeterince güçlü bir reaksiyonu tetikleyip tetiklemediğinden emin olmadığını aktardı: "Virüsün gerçekten aşı tarafından hedeflenmemiş olması, hücrelere girmesi ve insanları hasta etmeye devam etmesi mümkündü. Ancak artık aşımızın bu virüsü yenebileceğini biliyoruz."

Pfizer COVID-19 aşısı salgını bitirecek açıklaması

CEO Şahin, Pfizer'in kitle pazar aşıları konusundaki uzmanlığı ve düzenleyici otoritelerdeki hızlı müdahalesi sayesinde geliştirme sürecinin 10 aya kadar düştüğünü ifade etti. Bugüne kadar duyurulmuş en etkili COVID-19 aşısı olduğunu belirten Şahin, Koronavirüse “birden fazla yoldan” saldırdığını dile getirdi.

"Aşı, COVID-19'un hücrelerimize erişimini engelliyor. Ancak virüs içeri girmeyi başarsa bile, T lenfositleri ona saldırabilir ve ortadan kaldırabilir. Bu iki savunma hareketini mükemmelleştirmek için bağışıklık sistemini çok iyi eğittik. Artık virüsün bu mekanizmalara karşı savunma yapamayacağını biliyoruz. "

Alman bilim adamları, Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin yanı sıra Avusturyalı onkolog Christoph Huber tarafından kurulan BioNTech, COVID-19 aşısının mRNA yönetmi olarak bilinen deneysel bir şekilde geliştirildiğini söylüyor. Konvansiyonel aşılar bir virüsten genetik bilgiyi alıp bir insan hücresinde yetiştirirken, mRNA yöntemi sadece virüsün genetik kodunu gerektiyor ve böylece üretim sürecini neredeyse üç ay kısaltıyor.