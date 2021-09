Pfizer Covid-19 İlacında Yeni Aşama: 1140 Kişide Test Edilecek

Pfizer Covid-19 ilacında 1140 kişilik yeni bir faz başlıyor. ABD merkezli ilaç üreticisi Pfizer, COVID-19'u tedavi etmek için sonraki aşamaya geçtiğini duyurdu. Şirket ağız yoluyla alınan antiviral ilaç üzerinde yeni deneylerin inceleme altında olduğunu dile getirdi.

Pfizer Çarşamba günü, COVID-19'u potansiyel olarak tedavi edebilecek bir hap için ileri aşamalı klinik denemeyi başlattığını duyurdu. Şirket, 1.140 katılımcıyı kaydedecek bir faza girdiklerini söyledi.

Ağız yoluyla alınan ilacın güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa başka bir tedavi olan remdesivir gibi bir infüzyonun aksine, yaygın ve kullanımı daha kolay bir tedaviye yönelik karşılanmamış bir ihtiyacı giderebilir.

Pfizer, ilacın nihayetinde "geniş" bir hasta popülasyonunda, yani semptomatik COVID-19 vakaları olan ve hastaneye kaldırılmayan veya ciddi hastalık riski altındaki kişilerde kullanılabileceğini dile getirdi. Ağır hastalık riski taşıyan kişiler için Temmuz ayında ayrı bir deneme başlatmıştı.

Pfizer CEO'su Albert Bourla Çarşamba günü attığı tweette şunları söyledi: "COVID-19'a karşı başarı, muhtemelen hem aşıları hem de tedavileri gerektirecektir. Hastanede yatmayan, düşük riskli yetişkinlerde SARS-CoV-2 ile savaşmak için özel olarak tasarlanmış oral antiviral adayımızla ilgili faz 2/3 çalışmasını başlattığımızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Roche ve Merck de dahil olmak üzere diğer ilaç üreticileri de bu alanda tedavi üzerinde çalışıyorlar.

Pfizer'ın açıklamasına göre ilaç başarılı olursa, hastalara hastaneye yatış gerektirmeden enfeksiyonun ilk belirtisinde reçete edilebilecek yeni bir oral tedavi sağlanacak. Bu sayede günümüzde karşılanamayan önemli bir tıbbi ihtiyaç da karşılanmış olacak.

Success against #COVID19 will likely require both vaccines & treatments. We’re pleased to share we’ve started a Phase 2/3 study of our oral antiviral candidate—specifically designed to combat SARS-CoV-2—in non-hospitalized, low-risk adults: https://t.co/su5VtfbWPX