Sinovac'ı Türkiye'ye Getiren Şirket: Pfizer Hocaları Sinovac Yaptırdı
Pfizer hocaları Sinovac yaptırdı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Keymen İlaç'ın sahibi Dünyanın en ucuz Sinovac aşısının Türkiye’de olduğunu söyledi.
Pfizer hocaları Sinovac yaptırmış olabilir mi? Sinovac aşısını resmi olarak Türkiye'ye getiren Keymen İlaç AŞ’nin sahibi Cantürk Alagöz, bazı sert iddialarda bulundu. Hiçbir aşının bir yıldan fazla korumadığını dile getiren Alagöz, BioNTech daha fazla koruduğu iddiasına karşı çıktı.
Milliyet yazarı Tunca Bengin, Çinli Sinopharm firmasının Türkiye’deki yasal temsilcisi olan Keymen İlaç AŞ’nin sahibi Cantürk Alagöz'ün bazı iddialarını gündeme taşıdı. Sinovac'ın Türkiye’ye bir hayli ucuz geldiğini, ancak teşekkür beklerken suçlama ve eleştirilere maruz kaldıklarını söyleyen Alagöz, BioNTech'i de eleştirmeyi ihmal etmedi.
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Pfizer hocaları Sinovac yaptırdı iddiası
Cantürk Alagöz'ün iddialarına göre Pfizer'da çalışan bazı bilim insanları da Sinovac aşısı oldu. "Pfizer’in klinik çalışmalarını yapan hocalar... Adamların gözleri yemedi, gelip benden Sinovac aşısı alıp yaptırdılar. Şimdi arayıp sorsan, ‘Aman BioNTech ol’ derler tamam da, o zaman sen niye olmadın?" şeklinde konuştu.
Dünyanın en ucuz fiyatına Türkiye’ye aşı kazandırdığını dile getiren Cantürk Alagöz, "Kimsenin aşıya ulaşamadığı bir dönemde Türkiye aşıya ulaştı. Yani Türkiye nisan ayından önce aşıya falan ulaşamazdı. Biz 12 dolardan aşı aldık, dünyada böyle bir fiyat yoktu, en düşüğü 13.7 dolar ile Endonezya’ydı." dedi.
Türkiye'nin bazı bilim insanlarının yanlı olduğunu dile getiren Keymen İlaç'ın sahibi şu ifadeleri kullandı:
"Eksik bilgiler veriliyor. Şimdi birinin bir yıl koruduğu da yok, diğerinin üç ay koruduğu da doğru değil. Bir yıl koruyor kimse diyemez. Zaten bir yıllık veri de yok henüz. Bence şuna bakılmalı. Sağlıklı bir insana aşı yapıyorsanız öncelik güvenli olması. Koruyuculuk daha sonradır aşıda. Bu anlamda da inaktif aşılar en güvenlisi.
Normal şartlarda bir adamın burnu kanasa aşı çalışması durdurulur ama dünyada şu anda pandemiden dolayı durdurulmuyor. Artısına eksisine bakılıyor. Bundan üç ay önce bazı bilim insanları aşıdan sonra antikor testi falan yaptırmayın diyorlardı, şimdi aynı kişiler BioNTech daha çok antikor üretiyor diye açıklama yapıyor. Bizim bazı bilim insanları maalesef yanlılar.
İnaktif aşı sadece Çinlilerde var. Pfizer, Moderna AstraZeneca, Johnson&Johnson farklı aşılar. Yani Avrupa istese de şu anda inaktif aşı alacak durumda değil."
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