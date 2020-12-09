Pfizer'in Koronavirüs Aşısının Kaç Gün Sonra Koruma Sağladığı Belli Oldu

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Pfizer ile BionTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı kaç gün sonra koruma sağladığı hakkında bilgi geldi. Pfizer ile BionTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı kaç gün sonra koruma sağlıyor? İşte ayrıntılar.

Pfizer ile BionTech'in Geliştirdiği Koronavirüs Aşısı Kaç Gün Sonra Koruma Sağlıyor?

Pfizer / BioNTech koronavirüs aşısının tüm verileri çevrimiçi olarak yayınlandı. İngiltere'de halihazırda kullanımda olan Pfizer / BioNTech koronavirüs aşısı Perşembe günü resmi FDA incelemesine tabi tutulacak. Toplantının öncesinde, yeni yayınlanan belgeler BioNTech'in koronavirüs aşısının ilk doz yapıldıktan yaklaşık 14 gün sonra bağışıklık sağlayabileceğini gösteriyor. En iyi korumanın ilk aşıdan 21 gün sonra yapılan ikinci doz aşıdan bir hafta sonra elde edildiği aktarılıyor.

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğu bilgisi aktarılmıştı. "İki doz aşı maksimum koruma sağlar" diyen Dr. William C. Gruber'e göre, ilk dozdan sonra bağışıklık% 52 civarında.

Yaşı büyük olan yetişkinlerde aşının yüzde 94 oranında etkili olduğu söyleniyor. FDA tarafından iki doz aşıya onay verilmesi durumunda yıl sonuna kadar 50 milyon, gelecek yılın sonuna kadar da 1,3 milyar doz aşının üretilebileceği söylenmekte.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde Pfizer'in kitle pazar aşıları konusundaki uzmanlığı ve düzenleyici otoritelerdeki hızlı müdahalesi sayesinde geliştirme sürecinin 10 aya kadar düştüğünü ifade etti. Bugüne kadar duyurulmuş en etkili COVID-19 aşısı olduğunu söyleyen Şahin, Koronavirüse “birden fazla yoldan” saldırdığını dile getirdi.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.