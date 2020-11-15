Uğur Şahin Açıkladı: Pfizer Koronavirüs Aşısının Yan Etkisi Var mı?

BioNTech ve Pfizer Koronavirüs aşısının yan etkileri ortaya çıktı. İki şirketin ortaklaşa geliştirdiği Koronavirüs aşısına ilişkin yan etki araştırması yapıldı. BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in aşıyla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekici nitelikte.

Geçtiğimiz gün Pfizer ve BioNTech şirketinin ortak olarak geliştirdiği Koronavirüs aşısına ilişkin yapılan açıklamada yüzde 90 etkili olduğu belirtilmişti. Bugüne kadarki en umut verici aşı olarak nitelendirilen bu ürünün, vücutta yan etki yaratıp yaratmadığı ise merak ediliyordu.

Pfizer Koronavirüs aşısının yan etkileri belli oldu

BBC’de yayınlanan The Andrew Marr Show’a konuk olan BioNTech CEO'su Uğur Şahin aşı hakkında merak edilenleri anlattı. Pfizer sayesinde aşının kolayca dağıtılabileceğine vurgu yapan CEO Şahin, "Bu kış zor geçecek" diyerek şunları söyledi:

"Şu ana kadar karşılaştığımız en önemli yan etki iğne vurulan bölgede hissedilen hafif ağrı. Bazı gönüllülerde ise hafif ve orta seviyede ateş artışı da aynı dönemde rastlandı. Her şey yolunda gitmeye devam ederse, önümüzdeki yıl Nisan ayından önce 300 milyon doz aşıdan daha fazlasını teslim etmeye çalışıyoruz. Bu da şimdiden dünyada bir etki yaratmaya başlamamıza olanak sağlayabilir."

Ayrıca önümüzdeki yıldan itibaren aşılamanın başlaması gerektiğine dikkat çeken BioNTech doktoru Şahin, "Kesinlikle gerekli olan, önümüzdeki yılın sonbahar veya kışından önce yüksek bir aşılama oranı elde etmemizdir. Bu nedenle tüm aşılama ve aşılama yaklaşımlarının önümüzdeki sonbahardan önce gerçekleştirilmesi gerekir" dedi.

Hatırlayacağınız üzere BioNTech ve Pfizer Çarşamba günü, Avrupa Komisyonu'nun Koronavirüs aşısından 300 milyon doza kadar satın alması için bir anlaşma yaptıklarını doğrulamıştı. Şahin yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın kalbinde kurulmuş bir şirket olarak, düzenleyici onayı ile milyonlarca insanı tedavi etmeyi dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Uğur Şahin ayrıca insanların yıllık grip aşısına benzer bir şekilde "yıllık COVID-19 aşısı" olup olmayacağına da açıklık getirdi. "Her yıl gribin farklı bir türüyle uğraşıyoruz" dedi ve şöyle ekledi: "COVID-19'un bazı mutasyonları olmasına rağmen, şu ana kadar virüsün çok farklı ve dramatik bir değişim geçireceğini beklemiyorum."