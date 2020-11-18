Pfizer Koronavirüs Aşısında Yeni Sonuçları Paylaştı: Yüzde 95 Etkili

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşı çalışmaları da son sürat ara verilmeden sürüyor. Koronavirüs aşısı ne durumda? Pfizer koronavirüs aşısı hakkında açıklamada bulundu. Pfizer tarafından yapılan aşı açıklaması hakkında detaylar haberimizde.

Pfizer: Koronavirüs Aşısı Yüzde 95 Etkili

Pfizer tarafından koronavirüs aşısının ilk seri çalışmalarının tamamlanmış sonuçları paylaşıldı. Yapılan açıklamada, geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğunu ve ciddi bir yan etkisinin bulunmadığı bilgisi aktarıldı.

Yaşı büyük olan yetişkinlerde aşının yüzde 94 oranında etkili olduğu söyleniyor. BioNTech ile Pfizer, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ilerleyen günlerde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuruda bulunacak. FDA tarafından iki doz aşıya onay verilmesi durumunda yıl sonuna kadar 50 milyon, gelecek yılın sonuna kadar da 1,3 milyar doz aşının üretilebileceği söylenmekte.

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Pfizer COVID-19 Aşısı Salgını Bitirecek Açıklaması

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde Pfizer'in kitle pazar aşıları konusundaki uzmanlığı ve düzenleyici otoritelerdeki hızlı müdahalesi sayesinde geliştirme sürecinin 10 aya kadar düştüğünü ifade etti. Bugüne kadar duyurulmuş en etkili COVID-19 aşısı olduğunu söyleyen Şahin, Koronavirüse “birden fazla yoldan” saldırdığını dile getirdi.

Şahin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Aşı, COVID-19'un hücrelerimize erişimini engelliyor. Ancak virüs içeri girmeyi başarsa bile, T lenfositleri ona saldırabilir ve ortadan kaldırabilir. Bu iki savunma hareketini mükemmelleştirmek için bağışıklık sistemini çok iyi eğittik. Artık virüsün bu mekanizmalara karşı savunma yapamayacağını biliyoruz. "

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.