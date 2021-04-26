Pfizer Koronavirüs Hapı Geliştiriyor: Tarih Belli Oldu!

Pfizer koronavirüs hapı üzerinde çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması, yeni tip koronavirüs salgınını sona erdirmek için ilaç da geliştiriyor. İlaç şirketi, COVID-19 hapının ne zaman kullanıma sunulacağına dair önemli bir açıklama yaptı.

Pfizer Koronavirüs Hapı Ne Zaman Gelecek?

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken ilaç şirketleri yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer, salgını sona erdirmek için COVID-19 hapı üzerinde çalışıyor. Hürriyet'teki habere göre ilaç firması, üzerinde çalıştıkları hap hakkında çok önemli bilgiler paylaştı.

Pfizer'ın üzerinde çalıştığı ilacın ilk aşaması 25 Mayıs tarihinde sona erecek. İlk aşamada 60 gönüllü yer alıyor. Bu aşamada başarılı bir sonuç elde edildiği takdirde ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşama yani faz 2'de daha fazla gönüllü yer alacak. Gerekli klinik aşamalar başarı ile tamamlandıktan sonra ilacın kullanıma sunulabilmesi için başvuruda bulunulacak.

PF-07321332 olarak isimlendirilen anti viral ilacın klinik denemelerinde başarılı sonuçlar elde edildiği belirtiliyor. Pfizer firmasının hayvanlar üzerinde gerçekleştirdiği deneylerde herhangi bir yan etki tespit edilmedi. ABD merkezli ilaç firması tarafından geliştirilen COVID-19 hapının herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda 2021 yılının sonuna doğru kullanıma sunulması hedefleniyor.

Glasgow Üniversitesinde görev alan bilim insanı Kevin Blyth, ilaç hakkında çok önemli bir açıklama yaptı. Blyth, yaptığı açıklamada, "Anti viral ilaçlar işe yararsa ileriye yönelik çok büyük bir adım olur. Böylece COVID-19 ile mücadele kapsamında kapanmaya da gerek duyulmaz" ifadelerine yer verdi.

Şirket tarafından geliştirilen ilaç, virüsün çoğalmak için kullandığı enzimlere yapışıyor. PF-07321332 olarak isimlendirilen ilaç, böylece yeni tip koronavirüsün yayılmasını engelleyerek çoğalma işlemini durduruyor. Uzmanlar, benzer ilaçların hepatit C ve HIV dahil olmak üzere virüsleri engellemek için kullanıldığını belirtti.

ABD merkezli ilaç firması Pfizer, kısa süre önce Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech ile bilrikte yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirmişti. Çalışma kapsamında kasım ayında 44 bin gönüllü üzerinde uygulanan aşının sonuçlarına göre geliştirilen aşı, yüzde 91,3 oranında etkinlik oranına sahip. Söz konusu aşı, B1351 olarak isimlendirilen Güney Afrika varyantına karşı yüzde 100 oranında etkili.