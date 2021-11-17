Pfizer, Koronavirüs İlacı İçin FDA'dan Acil Kullanım Onayı İstedi

Pfizer, koronavirüs ilacı için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulundu. İlaç şirketi, Paxlovid olarak isimlendirdiği COVID-19 ilacı için acil kullanım onayının verilmesini istiyor.

Pfizer'ın Koronavirüs İlacı Ne Zaman Kullanılacak?

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, geliştirdiği COVID-19 ilacı için FDA'dan acil kullanım izni istedi. Pfizer CEO'su Albert Bourla, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, geliştirdikleri ilacın yeni tip koronavirüsün tedavi sürecinde kritik rol oynayacağının altını çizdi. Başvurunun 30 Kasım tarihinde onaylanması bekleniyor.

Paxlovid ilacının Ritonavir isimli eski bir antiviral ilaçla birlikte uygulanacağını belirten Pfizer, hastaneye yatış veya ölüm riski yüksek olan kişilerin hastalığı daha kolay bir şekilde atlatmasını amaçladıklarını ifade etti.

Pfizer, geçtiğimiz haftalarda Paxlovid isimli yeni tip koronavirüs ilacı ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşmıştı. Gerçekleştirdikleri klinik çalışmalarda ilacın son derece etkili olduğunu gözlemlediklerini belirten şirket, ilacın yeni tip koronavirüs salgınını sona erdirmek için büyük bir adım olduğunu söylemişti.

COVID-19 ilacının hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığı açıklanmıştı. Klinik çalışmaların sonuçlarının çok iyi çıktığını söyleyen Pfizer, ilacın acil kullanım izni için Gıda ve İlaç İdaresine başvuru yapacaklarını belirtmişti.

Klinik çalışmalarda 1219 yetişkin hasta incelendi. Semptomlar görülmeye başladıktan sonraki günlerde bazı gönüllülere deneysel ilaç verilirken diğerlerine ise beş gün boyunca her 12 saatte bir plasebo verildi. Plasebo alan 10 kişi hayatını kaybederken Pfizer ilacı alan hastaların hiçbiri ölmedi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, klinik çalışmalarda elde edilen sonucun koronavirüsü durdurmaya yönelik oldukça önemli bir adım olduğunu ifade etmişti. Bourla, bu verilerin, oral antiviral adayının hastaların hayatını kurtarma, COVID-19 enfeksiyonlarının şiddetini azaltma ve on hastaneye yatıştan dokuzunu ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu gözler önüne serdiğini söylemişti.

COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldığı günden bu yana hastalığı evde tedavi etmek için basit bir ilaç aranıyor. Dolayısıyla birçok şirket, koronavirüs olan insanları tedavi etmek için ilaç üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Merck isimli bir şirket, ilk yeni tip koronavirüs ilacını geliştirmişti. İngiltere, geçtiğimiz günlerde Molnupiravir olarak isimlendirilen ilacın kullanımı için onay vermişti. Böylece İlgintere bu ilacı onaylayan ilk ülke olmuştu.