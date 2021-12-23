Pfizer, Koronavirüs İlacı İçin Acil Kullanım İzni Aldı

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer'ın koronavirüs ilacı Paxlovid'e acil kullanım izni verdi. Yüksek etkinlik oranı ile dikkat çeken COVID-19 ilacı, 12 yaş ve üzeri kişiler için kullanılabilecek. Yaşanan gelişmeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

FDA, Pfizer'ın Koronavirüs İlacına Acil Kullanım Onayı Verdi

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, geçtiğimiz aylarda Paxlovid isimli COVID-19 ilacı için FDA'dan acil kullanım izni istemişti. Pfizer CEO'su Albert Bourla, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, geliştirdikleri ilacın yeni tip koronavirüsün tedavi sürecinde kritik rol oynayacağının altını çizmişti.

FDA, Paxlovid isimli COVID-19 ilacına acil kullanım izni verdi. İlaç, 12 yaş ve üzeri kişilerin tedavi sürecinde kullanılabilecek. FDA tarafından yapılan açıklamada, ilacın birkaç gün içerisinde kullanıma hazır olabileceği belirtildi.

Yalnızca reçete ile verilebilecek olan Paxlovid ilacı, yeni tip koronavirüs semptomlarını fark ettikten sonraki beş gün boyunca kullanılacak. Hem aşılı hem de aşısız kişilere uygulanabilen ilaç 30 haptan oluşuyor.

İlaç, sahip olduğu yüksek etkinlik oranı ile dikkat çekiyor. ABD merkezli ilaç şirketi tarafından gerçekleştirilen testlere göre Paxlovid, yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ya da ölüm riskini yüzde 88 oranında azaltıyor.

FDA'nın İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Patrizia Cavazzoni, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Dr. Cavazzoni, yaptığı açıklamada, yetkilendirmenin, COVID-19 ile mücadele kapsamında yeni bir araç sağladığını ve yüksek riskli hastalar için antiviral tedaviyi daha erişilebilir kılmayı vadettiğini söyledi.

New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri bu zamana kadar toplamda 10 milyon insanı tedavi edebilecek ilaç sipariş etti. Şirket, bir hafta içerisinde 65 bin ABD'liyi kapsayacak kadar ilaç dağıtmayı planlıyor. Ocak ve şubat aylarında üretimin arttırılması hedefleniyor.

Paxlovid piyasadaki tek antiviral ilacı olmayacak. Merck şirketinin geliştirdiği Molnupiravir isimli COVID-19 ilacının da yakında onay alması bekleniyor. Merck'in ilacı, Pfizer'in ilacına kıyasla çok daha düşük etkinlik oranına sahip. Molnupiravir'in hastanaya yatış ve ölüm riskini yüzde 30 oranında azalttığı ortaya çıkmıştı.