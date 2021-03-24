Pfizer Koronavirüs İlacı İçin Klinik Testlere Başladı

Pfizer koronavirüs ilacı için klinik testlere başlandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması, BioNTech şirketi ile COVID-19'a karşı birlikte geliştirdiği aşının ardından ağız yolu ile alınan bir ilacın klinik testlerine başladı.

Pfizer Koronavirüs İlacı Ne Zaman Çıkacak?

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, etkisini dünya genelinde hissettirmeye devam ederken aşı çalışmaları da süratle sürdürülüyor. Kısa bir süre önce BioNTech ile koronavirüse karşı aşı geliştiren şirket şimdi de oral yolla alınan bir ilacın klinik testlerini gerçekleştiriyor.

ABD merkezli ilaç firmasının açıklamasına göre PF-07321332 isimli ilacın birinci faz denemelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Proteaz inhibitörleri sınıfının parçası olan ilaç virüsün insan hücrelerinde çoğalmasına yol sağlayan enzimin önünü kesiyor.

Euronews'teki habere göre şirket, proteaz inhibitörlerinin hem tek başına hem de diğer antiviraller ile kombinasyon halinde HIV ve Hepatit C gibi diğer viral patojenlerin tedavisinde de etkili olduğu belirtildi. Proteaz inhibitörleri, HIV ve Hepatit C gibi viral patojenlerin tedavisinde de kullanılıyor.

Pfizer Bilim Sorumlusu Mikael Dolsten, koronavirüs salgını ile mücadelenin hem aşı yolu ile önleme hem de virüse yakalananlar için tedavi gerektirdiğinin altını çizdi. Dolsten, SARS-CoV-2'nin mutasyona uğradığını ve koronavirüsün dünya genelinde süren etkisi göz önünde tutulduğunda pandeminin şu an ve gelecekteki tedavi seçeneklerine erişiminin kritik olacağını belirtti.

Pfizer ayrıca koronavirüs için hastanede tedavi gören COVID-19 hastalarına damardan enjekte edilen başka bir antiviral ilaç adayını da test ediyor. Dolsten, oral ve intravenöz ilaç adaylarının hastalığın hala devam etmesi durumunda COVID-19 aşılamasını tamamlayan bir tedavi paradigması yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Klinik öncesi çalışmalar, ilacın virüse karşı güçlü antiviral etkiye sahip olduğunu gösteriyor ancak ABD merkezli ilaç firması Pfizer, klinik öncesi çalışmaların COVID-19 için ağızdan alınan ilk proteaz inhibitörü olacak oral ilacın klinik çalışmalarda değerlendireceği bilgisini aktardı.

Koronavirüse karşı ilaç geliştiren şirket, 6 Nisan tarihinde gerçekleşecek American Chemical Society bahar toplantısında ilaç hakkında çok daha ayrıntılı olarak bilgi paylaşılacağını duyurdu.