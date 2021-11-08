Pfizer Koronavirüs İlacının Etkinlik Oranını Açıkladı

Pfizer tarafından üzerinde çalışılan koronavirüs ilacının etkinlik oranı belli oldu. İlacın hastaneye yatış ve ölüm riskini çok ciddi derecede azalttığı açıklandı. Peki, Paxlovid olarak isimlendirilen COVID-19 ilacının etkinlik oranı nedir? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Pfizer: Koronavirüs İlacının Etkinlik Oranı %89

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Pfizer, üzerinde çalıştığı yeni tip koronavirüs ilacı ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. Gerçekleştirdikleri klinik çalışmalarda ilacın son derece etkili olduğunu gözlemlediklerini belirten şirket, ilacın yeni tip koronavirüs salgınını sona erdirmek için büyük bir adım olduğunu söyledi.

Paxlovid olarak isimlendirilen COVID-19 ilacının hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığı açıklandı. Klinik çalışmaların sonuçlarının çok iyi çıktığını belirten Pfizer, ilacın acil kullanım izni için Gıda ve İlaç İdaresine başvuru yapacaklarını ifade etti.

Klinik çalışmalarda 1219 yetişkin hasta incelendi. Semptomlar görülmeye başladıktan sonraki günlerde bazı gönüllülere deneysel ilaç verilirken diğerlerine ise beş gün boyunca her 12 saatte bir plasebo verildi. Plasebo alan 10 kişi hayatını kaybederken Pfizer ilacı alan hastaların hiçbiri ölmedi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Klinik çalışmalarda elde edilen sonucun koronavirüsü durdurmaya yönelik oldukça önemli bir adım olduğunu belirten Bourla, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu veriler, oral antiviral adayının hastaların hayatını kurtarma, COVID-19 enfeksiyonlarının şiddetini azaltma ve 10 hastaneye yatıştan dokuzunu ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu gözler önüne seriyor."

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldığı günden bu yana hastalığı evde tedavi etmek için basit bir ilaç aranıyor. Dolayısıyla birçok şirket, koronavirüs olan insanları tedavi etmek için ilaç üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Merck isimli bir şirket, ilk yeni tip koronavirüs ilacını geliştirmişti. İngiltere, geçtiğimiz günlerde Molnupiravir olarak isimlendirilen ilacın kullanımı için onay vermişti. Böylece İlgintere bu ilacı onaylayan ilk ülke olmuştu. Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere, 480 bin doz molnupiravir sipariş ettiğini duyurmuştu.