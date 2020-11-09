Pfizer'den Son Dakika Aşı Açıklaması! Koronavirüs Aşısı %90 Etkili

Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Hastalık hakkında aşı çalışmaları devam ederken Pfizer tarafından bir açıklama geldi. İşte BioNTech ile birlikte aşı geliştiren Pfizer tarafından yapılan koronavirüs aşısı açıklaması.

Pfizer Aşı Açıklaması Yaptı

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren Pfizer tarafından koronavirüs aşısı hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90'dan fazla bir oranda etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Detaylar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

Koronavirüs Hasta Sayısı Kaç?

8 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 395.255 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10.887'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 2.740 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 338.239 olarak açıklandı.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.