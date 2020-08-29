Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 Aşısı Ülkemizde 1000 Gönüllüde Denenecek

BioNTech ile Pfizer'ın ortak geliştirdiği "BNT162ö" isimli potansiyel yeni tip Koronavirüs aşısının üçüncü aşama yani Faz 3 çalışması için Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya seçildi. Aşı adayının faz 3 çalışmaları ülkemizde 1000 gönüllü üzerinde denenecek. BioNTech ile Pfizer'ın COVID-19 aşısı Faz 3 çalışmaları ne zaman başlayacak? Aşı adayının Faz 3 çalışmaları ile ilgili detaylar haberimizde.

BioNTech ile Pfizer'ın COVID-19 Aşısı Ülkemizde de Denenecek

BioNTech ile Pfizer'ın ortak geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşı adayının Faz 1 ve Faz 2 çalışmaları 7 bin gönüllü üzerinde denendi. Aşı adayı Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarının neticesinde başarılı oldu. 10 Eylül tarihinde başlayacak olan Faz 3 çalışmaları için Türkiye'de 9 merkez belirlendi. Çalışmaların eylül ayının sonuna kadar tamamlanıp yeni tip koronavirüs aşısının piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nın dekanlığa gönderdiği yazıda, "Bu mRNA aşısının, Covid aşı adayları içinde en iyisi olarak kabul edilmesi ve bugüne kadar Türkiyeye verilen ilk Faz 3 aşı çalışması olması nedeniyle tarihi bir görev üstlenmenin heyecanını taşımaktayız" ifadeleri yer aldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nın dekanlığa gönderdiği yazının tamamı şu şekilde: