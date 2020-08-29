Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 Aşısı Ülkemizde 1000 Gönüllüde Denenecek

BioNTech ile Pfizer'ın ortak geliştirdiği "BNT162ö" isimli potansiyel yeni tip Koronavirüs aşısının üçüncü aşama yani Faz 3 çalışması için Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya seçildi. Aşı adayının faz 3 çalışmaları ülkemizde 1000 gönüllü üzerinde denenecek. BioNTech ile Pfizer'ın COVID-19 aşısı Faz 3 çalışmaları ne zaman başlayacak? Aşı adayının Faz 3 çalışmaları ile ilgili detaylar haberimizde.
BioNTech ile Pfizer'ın COVID-19 Aşısı Ülkemizde de Denenecek
BioNTech ile Pfizer'ın ortak geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşı adayının Faz 1 ve Faz 2 çalışmaları 7 bin gönüllü üzerinde denendi. Aşı adayı Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarının neticesinde başarılı oldu. 10 Eylül tarihinde başlayacak olan Faz 3 çalışmaları için Türkiye'de 9 merkez belirlendi. Çalışmaların eylül ayının sonuna kadar tamamlanıp yeni tip koronavirüs aşısının piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nın dekanlığa gönderdiği yazıda, "Bu mRNA aşısının, Covid aşı adayları içinde en iyisi olarak kabul edilmesi ve bugüne kadar Türkiyeye verilen ilk Faz 3 aşı çalışması olması nedeniyle tarihi bir görev üstlenmenin heyecanını taşımaktayız" ifadeleri yer aldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nın dekanlığa gönderdiği yazının tamamı şu şekilde:
"Almanya orijinli bir biyoteknoloji tamam (BioNTech)'nın geliştirdiği Sars-CoV 2 Hastalığı (Covid-19) aşısı için Pfizer ile iyileştirme, üretim ve pazarlama ortaklığı yapılmıştır. Faz 1 ve 2 çalışmalarında 7000 kişide denenmiş, ve başarılı bulunmuştur. (Pfizer)'in desteklediği Faz 3 çalışması için ABD, Almanya ve Türkiye seçilmiştir."
"Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalının da içinde olduğu Türkiye'den 9 merkez seçilmiştir. Ülkemizde 1000'e yakın gönüllü üzerinde yürütülecek çalışmada Sağlık Bakanlığı ve Etik Kurul onayları tamamlanmış olup, gönüllü kabul ve kayıtları hemen, 10 Eylül 2020'de ise aşılama çalışmaları başlatılacaktır. Aşılama eylül sonu diğer ülkelerle birlikle sonlandırılacak ve sonrasında piyasaya sürülecektir."
"Dünyanın bir an önce Covid aşısına kavuşma beklentisi içinde olması gönüllü alımı ve aşılama sürecinin çok hızlı tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışma duyurumuzu Üniversitemiz ve Tıp Fakültesi web sayfalarımızdan (protokol sadece bu şekilde ve/veya poster, broşür ile duyuruya izin vermektedir) yaparak aşı gelmeden gönüllü alımını bitirmemiz gerekmektedir. Fakültemiz ve üniversitemiz personelleri ile yakınları dahil gönüllü başvurulan kabul edilecektir. Plesebo kontrollü kör çalışma olduğu için gönüllülerin yansı aşılanmamış olacaktır."
"Bu mRNA aşısının, Covid aşı adayları içinde en iyisi olarak kabul edilmesi ve bugüne kadar Türkiyeye verilen ilk Faz 3 aşı çalışması olması nedeniyle tarihi bir görev üstlenmenin heyecanını taşımaktayız. İsteklilerin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalına başvurmaları gerekmektedir."
YORUMLAR