Pfizer/BioNTech Aşısı Mutasyona Karşı Etkili

Koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından geliştirilen aşıların mutasyona karşı etkili olup olmadığı merak edilmekteydi. Pfizer ile BioNTech şirketlerinin geliştirdiği ortak aşının İngiltere'de tespit edilen mutasyona karşı etkili olduğu bilgisi geldi.

BioNTech Aşısı Mutasyonlu Koronavirüs Karşı Etkili

Pfizer tarafından yapılan çalışma, kendi aşılarının İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu ortaya çıktı. Pfizer ve Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları aşının N501Y adı verilen corona virüsü mutasyonuna karşı etkili olduğu sonucuna ulaştı.

Pfizer ekibinden Philip Dormitzer tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"16 farklı mutasyona karşı testler yaptık. Hiçbiri kayda değer bir etki yaratmadı. Bu iyi bir haber. Ancak bu 17’ncinin etki yapmayacağı anlamına gelmez."

BioNTech Aşısı Koronavirüse Karşı Ne Kadar Etkili?

Geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğu ve ciddi bir yan etkisinin bulunmadığı açıklanmıştı. Yaşı büyük olan yetişkinlerde aşının yüzde 94 oranında etkili olduğu söyleniyor.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde Pfizer'in kitle pazar aşıları konusundaki uzmanlığı ve düzenleyici otoritelerdeki hızlı müdahalesi sayesinde geliştirme sürecinin 10 aya kadar düştüğünü ifade etti. Bugüne kadar duyurulmuş en etkili COVID-19 aşısı olduğunu söyleyen Şahin, Koronavirüse “birden fazla yoldan” saldırdığını dile getirdi. Şahin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Aşı, COVID-19'un hücrelerimize erişimini engelliyor. Ancak virüs içeri girmeyi başarsa bile, T lenfositleri ona saldırabilir ve ortadan kaldırabilir. Bu iki savunma hareketini mükemmelleştirmek için bağışıklık sistemini çok iyi eğittik. Artık virüsün bu mekanizmalara karşı savunma yapamayacağını biliyoruz."

BioNTech'in koronavirüs aşısının ilk doz yapıldıktan yaklaşık 14 gün sonra bağışıklık sağlayabileceğini gösteriyor. En iyi korumanın ilk aşıdan 21 gün sonra yapılan ikinci doz aşıdan bir hafta sonra elde edildiği aktarılıyor.

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 95 etkili olduğu bilgisi aktarılmıştı. "İki doz aşı maksimum koruma sağlar" diyen Dr. William C. Gruber'e göre, ilk dozdan sonra bağışıklık% 52 civarında.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.