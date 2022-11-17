Cyberpunk 2077 DLC'si Phantom Liberty Ücretli Olacak

Son yılların en tartışmalı oyunlarından biri haline gelen Cyberpunk 2077 cephesinde bir başka üzücü gelişme yaşandı. İşte detaylar!

Cyberpunk 2077 DLC'si Phantom Liberty Ücretli Olacak
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Çıktığı dönemde sahip olduğu oyun bozan hatalar ve vadedilenlerin karşılanmaması sebebiyle yerden yere vuran Cyberpunk 2077, son aylarda toparlamaya başlamıştı. Ancak tüm iyi gidişatın ardından oyuncular içn kötü bir haber geldi.

Çıkışından itibaren yapılan güncellemelerle büyük değişim geçiren Cyberpunk 2077, her geçen gün daha fazla oyuncuyu bünyesine çekmeyi başarmıştı. Özellikle yakın zamanda açıklanan ve hikayeyi derinleştirmesi beklenen Phantom Liberty DLC'si heyecanı artırdı. Fakat yeni DLC beklenenin aksine ücretsiz olmayacak.

Cyberpunk 2077 DLC'si Phantom Liberty Ücretli Olacak

Phantom Liberty Paralı Olacak!

DLC'nin çıkacağı duyurulduktan sonra gelen birçok sızıntı, ücretsiz olarak oyuna sahip olanlara sunulacağı hakkındaydı. Oyuncu artışının farkında olan CD Projekt RED, bu plandan vazgeçmiş olabilir.

GamesRadar+'a açıklamalarda bulunan CD Projekt Red Halkla İlişkiler Direktörü Radek Grabowski, Phantom Liberty'nin ücretli olacağını açıkladı. Henüz DLC'nin fiyatı belli değil. Firma, fiyat belirleme konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Phantom Liberty DLC'sinde ana karakterimiz V ve Night City'nin efsanevi ismi Johnny Silverhand'in hikayesinin devam etmesi bekleniyor. Casus-gerilim temalı yeni bir görev şeması ve hikayeyle karşımıza çıkan DLC, 2023 yılında yayınlanacak.

En İyi Cyberpunk 2077 Modları
OYUN

En İyi Cyberpunk 2077 Modları

CD Projekt RED’in Cyberpunk 2077 isimli video oyunu, 2020 yılının sonuna doğru çıkışını gerçekleştirmesine rağmen yılın en çok konuşulan video oyunu oldu.

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