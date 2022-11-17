Cyberpunk 2077 DLC'si Phantom Liberty Ücretli Olacak

Çıktığı dönemde sahip olduğu oyun bozan hatalar ve vadedilenlerin karşılanmaması sebebiyle yerden yere vuran Cyberpunk 2077, son aylarda toparlamaya başlamıştı. Ancak tüm iyi gidişatın ardından oyuncular içn kötü bir haber geldi.

Çıkışından itibaren yapılan güncellemelerle büyük değişim geçiren Cyberpunk 2077, her geçen gün daha fazla oyuncuyu bünyesine çekmeyi başarmıştı. Özellikle yakın zamanda açıklanan ve hikayeyi derinleştirmesi beklenen Phantom Liberty DLC'si heyecanı artırdı. Fakat yeni DLC beklenenin aksine ücretsiz olmayacak.

Phantom Liberty Paralı Olacak!

DLC'nin çıkacağı duyurulduktan sonra gelen birçok sızıntı, ücretsiz olarak oyuna sahip olanlara sunulacağı hakkındaydı. Oyuncu artışının farkında olan CD Projekt RED, bu plandan vazgeçmiş olabilir.

GamesRadar+'a açıklamalarda bulunan CD Projekt Red Halkla İlişkiler Direktörü Radek Grabowski, Phantom Liberty'nin ücretli olacağını açıkladı. Henüz DLC'nin fiyatı belli değil. Firma, fiyat belirleme konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Phantom Liberty DLC'sinde ana karakterimiz V ve Night City'nin efsanevi ismi Johnny Silverhand'in hikayesinin devam etmesi bekleniyor. Casus-gerilim temalı yeni bir görev şeması ve hikayeyle karşımıza çıkan DLC, 2023 yılında yayınlanacak.