Phil Spencer, Başarıya Giden Yolun Rakipleri Devirmekten Geçmediğini Düşünüyor

Konsol pazarının dev isimlerinden olan Sony ve Microsoft, 2001 yılından beridir birbirleriyle ciddi bir rekabet halindeler. Nintendo her ne kadar Switch ile bu rekabete tam anlamıyla ortak olmuş olsa da hem Sony hem de Microsoft tarafından hedef alınan kitleler ortak oldukları için aralarında doğrudan bir rekabet söz konusu oluyor. Bu rekabetin yirminci yılına girmesine de az bir zaman kaldı.

Yakın bir zaman önce de Fortune sitesi Xbox ve oyun bölümünün başındaki isim olan Phil Spencer ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj sırasında Sony, Google, Nintendo ve pazardaki diğer isimlerle rekabet konusuna değinildi. Spencer, oyun dünyasını büyümekte olan bir iş olarak gördüğünü ve endüstrideki hiçbir kuruluş için başarıyı rakipleri ortadan kaldırmak olarak görmediğini dile getirdi.

Röportajın ilerleyen kısımlarında ise kendisine bu rekabetin genel kitledeki algısının Microsoft'un kararlarına yaklaşım şeklini etkileyip etkilemediği sorusuna Spencer, "Topluluğu her daim dinliyorum ama yeşil takımın (Xbox) başarılı olabilmesi için diğerlerinin başarısız olmasını görmek isteyen insanlar varsa, onlardan değilim ben." yorumunda bulundu ve devam etti. "Sony anlaşması duyurulduğunda 'onlara yardım ederek ne yapıyorsunuz?' diyen insanlar vardı. Sony ile çok uzun yıllar sürer bir ilişkimiz varmış gibi. Sony piyasaya bilgisayarlar sürdü ve içlerinde Windows yüklüydü. Oyun üretirken bizim araçlarımızı kullandılar. İçimizden birinin başarılı olabilmesi için diğerlerini ortadan kaldırma fikri bu zamanda endüstride bir çözüm yolu değil."

Phil Spencer tarafından dile getirilen bu söylemler karşısında Sony cephesinin ne düşündüğünü merak etmiyor değiliz. Malumunuz, yukarıda da bahsettiğimiz gibi doğrudan rakibi olduğu için Japon teknoloji devinden bir yorum almak hoş olabilir. Gelecek zamanda yapılacak olan bir başka röportaj ile duyarız belki, ne dersiniz?