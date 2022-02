Xbox CEO'su Phil Spencer: Daha Fazla İnsan Call of Duty Oynamalı!

Xbox CEO'su Phil Spencer, her zamankinden daha fazla insanın Call of Duty oynamasını ve Starfield'ı "şimdiye kadar en çok oynanan Todd Howard oyunu" olmasını istediğini söyledi. Bununla birlikte, Call of Duty'nin Xbox ve PC ekosistemine özel olabileceğini göz önünde bulundurursak bunu nasıl başarmayı planladığını yanıtlamaktan kaçındı. Bildiğiniz üzere Call of Duty'nin ilerleyen yıllarda Microsoft özelinde çıkacağına dair söylentiler var. İşte detaylar!

Phil Spencer Daha Fazla İnsanın Call of Duty Oynamasını İstiyor

Axios'tan Stephen Totillo'ya konuşan Spencer, endişelerin nereden geldiğini anladığını ancak platform özelinde oyun çıkarma hakkında soru sorulduğunda biraz diplomatik bir cevap verdiğini ve şimdilik sadece bugüne odaklandığını söyledi. Spencer yalnızca “Call of Duty'yi tüm platformlarda tutma arzusunu” ifade etmekle yetiniyor. Ayrıca Starfield'ın PlayStation'a geleceğine dair bir işaret de yok.

Bununla birlikte Spencer Totillo'ya sadece bir işten sorumlu bir yönetici olduğunu, daha fazlası olmadığını söyledi. Xbox CEO'su Phil Sencer'ın konu hakkındaki tam açıklamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“Evet, beş yıl içinde daha fazla insanın WoW oynamasını istiyorum, beş yıl içinde daha fazla insanın Call of Duty oynamasını, beş yıl içinde daha fazla insanın Candy Crush oynamasını istiyorum, çünkü daha fazla insan için daha erişilebilir kılıyoruz bu oyunları. Oyun oynamak istediğim tek bir yer var. Ve eğer o oyun, bir yaratıcı olarak benim için kendi iş gereksinimleri olan, oynamak istediğim tek yerde bitmezse… o insanlar gidip o oyunları oynayabilir… Yapmaya çalıştığım şey oyuncuları ve yaratıcıları desteklediğimi düşündüğüm bir strateji oluşturmak. Dürüst olmak gerekirse... bunu Forza ve Halo serileri ile görebilirsiniz. Bunlar, Xbox tarihinin en çok oynanan oyunları çünkü onları şimdiye kadar sahip olduğumuzdan daha fazla sayıda iş modeli aracılığıyla sahip olduğumuzdan daha fazla ekranda kullanılabilir hale getirdik.”

Microsoft'un Game Pass veya benzer bir abonelik hizmetini PlayStation dahil rakip platformlara getirmek istediğine pek çok kişi gibi ikna oldum. Bu Microsoft'u oyun endüstrisindeki üçüncü konumundan yukarı çıkaracak türden oyun gelirlerinde komisyon edinmesine yardımcı olacak. Sony'nin bu fikre açık olup olmayacağı henüz belli değil (muhtemelen değil).

Spencer anlaşılması zor açıklamalar yapmaya yabancı değil ama dediği gibi, sonuçta o bir iş adamı ve yapması gereken de bu. Gelecekteki Call of Duty oyunlarının PlayStation'a gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.