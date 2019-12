Phil Spencer, Project Xbox Scarlett'in Keyfini Sürmeye Başlamış

Oyuncular olarak yeni nesil konsollar ile buluşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdilik net bir tarih verilmiş değil. Project Xbox Scarlett ve PlayStation 5, 2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacaklar. Xbox patronu Phil Spencer ise yeni nesil konsolun keyfini sürmeye başladığını söyledi.

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Spencer, söylediğine göre Project Xbox Scarlett'i evine götürmüş ve ana konsolu haline getirmiş. Oyunlarını oynuyor, topluluğa bağlanıyormuş ve en önemlisi kontrol kolu olarak Elite Series 2 kullanıyormuş. Buradan anlayabileceğimiz üzere, yeni nesil Xbox konsolu tam anlamıyla çalışabildiği bir aşamaya gelmiş.

And it’s started….this week I brought my Project Scarlett console home and it's become my primary console, playing my games, connecting to the community and yes, using my Elite Series 2 controller, having a blast. Great work by the team, 2020 is going to be an incredible year.