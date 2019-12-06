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Phil Spencer, Project Xbox Scarlett'in Keyfini Sürmeye Başlamış

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu - | Oyun
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Oyuncular olarak yeni nesil konsollar ile buluşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdilik net bir tarih verilmiş değil. Project Xbox Scarlett ve PlayStation 5, 2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacaklar. Xbox patronu Phil Spencer ise yeni nesil konsolun keyfini sürmeye başladığını söyledi.

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Spencer, söylediğine göre Project Xbox Scarlett'i evine götürmüş ve ana konsolu haline getirmiş. Oyunlarını oynuyor, topluluğa bağlanıyormuş ve en önemlisi kontrol kolu olarak Elite Series 2 kullanıyormuş. Buradan anlayabileceğimiz üzere, yeni nesil Xbox konsolu tam anlamıyla çalışabildiği bir aşamaya gelmiş.

Phil Spencer tarafından yapılan paylaşım aynı zamanda cihaz hakkındaki iki noktaya da bir kez daha dikkat çekmiş oldu: Yazılımsal ve donanımsal geriye uyumluluk.

Xbox patronunun topluluk ile bağlantılı bir şekilde oyunlarını oynadığından bahsetmesi ile yazılımsal ve Elite Series 2 kolunun adına yer vermesiyle de cihazın sadece yazılımsal değil aynı zamanda donanımsal olarak da geriye uyumlu çalıştığı yinelenmiş oldu. Zaten konsolun E3 2019 fuarındaki duyurusu sonrasında Spencer, Project Xbox Scarlett konsolunun Xbox 360 ve Xbox One donanımları ile tam uyumlu olmasının hedeflendiğini dile getirmişti.

Bakalım bu paylaşımdan sonra bizleri heyecanlandıracak yeni yeni paylaşımlar görebilecek miyiz? Gelişmeleri takipte olacağız.

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