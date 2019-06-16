Phil Spencer, Sony Yokluğunda E3 2019 Fuarının Tatsız Olduğunu Söyledi

Biz oyuncular açısından yılın en güzel zamanı tabii ki E3 fuarı zamanıdır. Los Angeles şehrinde düzenlenen bu fuarda, dünyanın dört bir yanından gelen oyun yayıncıları, oyun geliştiricileri, Twitch yayıncıları, Youtuber'lar, Cosplayer'lar ve basın mensupları ortak bir alanda bir araya gelirler. Bu sene de aslında bundan farklı bir şey olmadı. Yani kısmen olmadı; çünkü, bildiğiniz gibi bu sene E3 fuarlarının en iddialı ismi olan Sony E3 2019 fuarına katılımda bulunmamıştı.

Birkaç ay önce konu ile ilgili olarak açıklama yapan Shawn Layden, E3 2019 fuarına katılımda bulunmayacaklarını duyurmuştu. Oyun dünyasını şaşırtan bu duyuru, haliyle Microsoft için büyük bir avantaj anlamına geliyordu. Bu fırsatı iyi değerlendiren yazılım devi de altmış kadar oyuna yer verdikleri bir konferans ile çıkmıştı karşımıza. Ne var ki bu, her şeye rağmen Sony cephesinin yokluğunu unutturamamıştı. Phil Spencer ise bununla ilgili bir yorum yapmayı ihmal etmedi. Fuar sırasında Giant Bomb tarafından gerçekleştirilen canlı yayınına katılan Spencer, Japon teknoloji devi olmadan fuarın tam bir tadının olmadığını söyledi. "Keşke Sony burada olsaydı. Onlar burada yokken E3 o kadar da iyi değil."

Japon teknoloji devinin E3 2019 fuarına katılmama kararı beraberinde Activision ve Electronic Arts gibi isimleri de getirmişti. Bildiğiniz gibi Electronic Arts geçtiğimiz senelerde EA Play etkinlikleri sonrasında oyunları fuar alanında yer alıyordu. Aynı şekilde Activision da, ama bu sene bu iki ismi de Los Angeles Kongre Merkezi binasında görememiştik.

Ne var ki bu durum E3 2020 fuarında yaşanmayacak. En azından Sony cephesinin önümüzdeki senenin E3 fuarı ile geri döneceğini biliyoruz. Bakalım Activision ve Electronic Arts ikilisini de yeniden görebilecek miyiz?