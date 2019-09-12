Phil Spencer Xbox Scarlet'teki İlk Oyunlarını Oynamış

Malumunuz Project Scarlett kod adıyla geliştirilmekte olan yeni nesil Xbox, önümüzdeki senenin son çeyreğinde satışa sunulacak. Haliyle bizleri oldukça önemli bir yıl bekliyor. Şimdilik konsol ile ilgili pek fazla bir bilgi paylaşımı yapılmış değil. Bunun için de muhtemelen E3 2020 bekleniyor. Phil Spencer, söylediğine göre yeni nesil Xbox konsolunu şimdiden denemiş.

Bungie stüdyosunun Üst Yöneticisi Pete Parsons ve Xbox patronu Phil Spencer, Destiny 2 oyunu için yapılan Bungie Bounty canlı yayınında bir araya geldiler. İkilinin birlikte Destiny 2 oynadıkları canlı yayının en ilgi çekici yanlarından bir tanesi de Xbox Scarlett adının geçtiği kısımdı. Spencer konsolun özellikleri hakkında herhangi bir şey açıklamamış olsa da, "Bu hafta Project Scarlett üzerindeki ilk oyunlarımı oynadım." yorumunda bulundu.

Burada sizin de dikkatinizi çektiği üzere 'oyun' değil de 'oyunlar' denmiş. Yani halihazırda oynanabilir oyunlar mevcut ve bunlardan bir tanesinin Halo: Infinite olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra bildiğiniz gibi bu sene esasında Forza Motorsport serisinin yeni oyununun senesiydi ama E3 2019 fuarında herhangi bir duyuru ile karşılaşmamıştık. Phil Spencer'ın denediği oyunların arasında bir ihtimal yeni Forza Motorsport oyunu da bulunuyor olabilir. Öte yandan Xbox Game Studios çatısı altında bulunan stüdyolardan yeni nesil konsol için hazırlık yapan birçok stüdyo olabileceğini de tahmin ediyoruz.

Bakalım Microsoft bu defa nasıl bir başlangıç yapacak? Birinci parti oyunların ağırlıkta olduğu bir yelpaze ile mi çıkacak oyuncuların karşısına? Bu soruların cevapları için tabii ki beklememiz gerek ama heyecanlanmak için de birçok nedenimiz var. Gelişmeleri takipte olacağız.

Bu arada eğer canlı yayını izlemek isterseniz aşağıdan bakabilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!