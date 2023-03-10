Uyku Kulaklığı Olur Mu Demeyin: İşte Philip Sound'un Her Duruma Uygun Yeni Kulaklıkları

Ses sektörünün deneyimli isimlerinden Philips, bünyesine yeni kattığı modellerle kullanıcılar karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fidelio, Go Sports serilerinin yeni üyeleri ve Kokoon iş birliği ile üretilen uyku kulaklığı, firmanın yakın zamanda piayasa sürmeye hazırlandığı kulaklıkları arasında yer alıyor.

Ses performansı arayanlar için Fidelio L4, spor yaparken rahat olmak isteyenlerin tercihi Go Sports ve sese karşı hassas olanlar için N7808 uyku kulaklığı... İşte Philips Sound kulaklıkları ve özellikleri!

Philips Sound Serisi Yeni Kulaklıklar

Fidelio L4

Fidelio T2

Go Sports A5508 ve A5608

N7808 Uyku Kulaklığı

Fidelio L4

Yüksek ses performanslı Fidelio L4, önceki modellere kıyasla daha uzun pil ömrüne sahip. Aktif gürültü engelleme özelliğiyle dikkat çeken kulaklık, en son sürüm olan Bluetooth 5.3 ile birlikte kesintisiz bir kablosuz kulaklık deneyimi sunuyor.

Hem 3.5 mm jak kablosu hem de USB-C ile kullanılabilen ürün, kablo ve girişlerle sorunu olanlar için kolaylık sağlıyor. Toplamda 50 saatlik oynatma süresi ve 15 dakika hızlı şarj ile ekstra 5 saat kullanım vadeden Fidelio L4, aynı zamanda Google Asistan desteğine de sahip.

Fidelio T2

Kulak içi kulaklık arayanlar için güçlü bir tercih olarak öne çıkan Fidelo T2, önceki modele kıyasla %20 daha küçük yapısı ve 9,2 mm grafen kaplı iki yönlü tasarımı ile hem sağlamlık hem de ergonomi sağlıyor.

Şarj kutusuyla beraber 27 saat oynatma süresine vadeden kulaklık, IPX4 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Yüksek ses kalitesi arayanlar için sağlanan LE ses ve LC3 codec destekli Bluetooth 5.3, gerçek kablosuz kulaklık deneyimini arşa çıkarıyor.

Go Sports A5508 ve A5608

Aktif spor yaşamına sahip olanlar için özel olarak tasarlanan Go Sports ailesinin yeni üyeleri A5508 ve A5608, üst düzey ses kalitesiyle birlikte çeşitli yan özellikleri bir arada barındırıyor. A5608 modelinin boyun bandında yer alan LED koşu ışığı, karanlık havalarda spor yapmayı mümkün kılıyor.

Öte yandan üst düzey ses kalitesi için 8 mm grafen kaplı sürücüye sahip olan A5508 ise aynı zamanda aktif gürültü engelleme özelliğiyle birlikte geliyor. İki modelin de IPX5 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunuyor. A5508, aktif gürültü engelleme açıkken 21 saat, A5608 ise toplamda altı saatlik oynatma süresi sunuyor.

N7808 Uyku Kulaklığı

Uyku bilimci Kokoon firmasıyla yürütülen ortak bir çalışma sonucunda karşımıza çıkan Philips N7808 uyku kulaklıkları, ses karşı hassasiyeti olanlar için fazlasıyla faydalı. İçerisinde yer alan sensörler yardımıyla otomatik olarak sesi azaltan kulaklık, kullanıcıların iyi bir uyku çekmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca kulaklığın elektronik parçalarının kulaklık kısmından uzak bir yerde konumlandırılması, yatarken kullanıcıların rahatsız olmasını engelliyor. N7808 uyku kulaklığının 10 saatlik pil ömrü bulunuyor.