Philips, 2020 TV Modellerini Duyurdu

Philips, Amsterdam’da gerçekleştirdiği lansmanda 2020’nin ilk çeyreğinde satışa sunacağı yeni TV modellerini paylaştı. TP Vision, yeni tasarım koleksiyonuyla çıtayı daha da yükseltti.

Philips TV (TP Vision), dün gerçekleşen 2020 yeni ürün lansmanında yılın birinci çeyreğinde 5 yeni TV modelinin tanıtılacağının müjdesini verdi. Philips OLED 805 ve 855 TV’ler güzel göründüğü kadar akıllı. 4. nesil P5 işlemci, 3 taraflı Ambilight, Android 9 Smart TV ve yapay zeka özelliği sayesinde görüntü kalitesini farklı bir noktaya taşıyor. Philips 9235 ve 9435 serilerinde Bowers & Wilkins iş birliğiyle Premium Ses sunuluyor. Performans Serisi’ne 8505 modeli eklendi. Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ ve HLG uyumu 2020 Android TV ürün gamında da devam ediyor.

Philips OLED805 ve 855 Özellikleri

Philips’in en yeni akıllı televizyon modelleri OLED805 ve 855’de görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka kullanıldığı açıklandı. Yapay zeka ile tüm görüntüler analiz edilerek en iyi renk, keskinlik, derinlik ve hareket kabiliyeti doğru zamanda izleyiciye sunuluyor. Çok karanlık ve çok aydınlık sahneler için televizyonun geliştirilmiş HDR özelliği sayesinde izleyici daha gerçekçi bir TV izleme deneyimi yaşıyor. Yeni Philips OLED805 ve OLED855 TV’ler kapalıyken de kenarsız, şık ve elegan ultra ince tasarımıyla göze hitap ediyor. TV kumandası da İskoç menşeili deri uzmanı Muirhead imzası taşıyor.

Philips 9435 LED 4K ve 9235 LED 4K UHD Özellikleri

Philips TV’nin Bowers&Wilking ile birlikte geliştirdiği 9435 LED 4K UHD ve 9235 LED 4K UHD, muhteşem ses deneyimi sunuyor. Odanın ortasına yayılan güçlü sistem ekrandaki tüm diyalogları televizyonun ortasına doğru yönlendiriyor. Oyunlarda, TV programlarında, filmlerde ses gücü konusunda Philip TV, kullanıcılarına komşularını şimdiden evlerindeki olası savaş alanı, konser, yarış pisti efektleri konusunda uyarmalarını tavsiye ediyor. Bası hissettiriyor!

Philips 8505 Performans Serisi Özellikleri

Philips TV’nin başarılı Performans Serisi’nin en yeni ürünü Philips 8505, orta segmente kalite getirmeye devam ediyor. 4K Android LCD televizyon, 43 inç, 50 inç, 58 inç, 65 inç ve 70 inç seçenekleriyle satışa sunulacak. 20W Philips 2.0 Ses sistemine sahip 3 taraflı Ambilight’lı TV, fiyat performans televizyonu düşünenlerin değerlendirebileceği bir model.