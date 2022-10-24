Philips Dört Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor

Dünyaca ünlü teknoloji markası Philips, geride bıraktığımız aylarda satışlarının düşük olması sorunuyla boğuşuyor. Beş çeyrektir üst üste düşen satış rakamları sonrasında dengeleme için radikal bir karara başvuran firma, dünya çapında büyük işten çıkarmalar yapacağını açıkladı.

Yeni gelen bilgilere göre Philips dünya çapında dört bin çalışanını işten çıkaracak. Şirketin cirosunun art arda büyük düşüşler yaşamasının bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Teknoloji Şirketleri Küçülmeye Devam Ediyor!

Geride bıraktığımız iki yılda hem pandemi hem de çip krizinden etkilenen teknoloji şirketleri, çözümü dünya çapında işten çıkarmalar yapmakta buldu. Geçtiğimiz aylarda Tesla, Google ve Apple gibi önemli şirketlerin işten çıkarma kararları, büyük yankı uyandırmıştı.

Philips, geçtiğimiz yıl dünya çapında 3-4 milyon arası satan uyku apnesi cihazlarını içlerindeki köpüklerin zehirlenmeye yol açabileceği gerekçesiyle toplatmıştı. Şirketi hisselerinde ve gelir kaynaklarında önemli bir etki yaratan bu olay, sonuç olarak şirketin finansal açıdan radikal kararlar almasına sebep oldu.

Hollandalı teknoloji şirketi Philips'in CEO'su Roy Jakobs yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz, geri çağrılan uyku apne cihazları sebebiyle müşterilerin kaybolan güvenini yeniden kazanmak, tedarik zincirindeki verimliliği artırmak ve şirket işleyişindeki hızı yükseltmek. Bunu yaparken bizim için kolay olmasa da dört bin çalışanımızı işten çıkarmak zorundayız." dedi.