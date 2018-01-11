Philips Uyku Problemi Yaşayanlar için SmartSleep Teknolojisini Sunuyor

Teknoloji devi Philips, uykuya dalmakta problem yaşayan bireylere yönelik bir çözüm olan SmartSleep teknolojisini geliştirdi. Giyilebilir teknoloji ürünü olan SmartSleep, uyku problemini “beyaz gürültü” ile çözmeyi amaçlıyor.

Uyku problemi birçok kişinin yaşadığı sorunların başında geliyor. Uykuya dalmakta güçlük çeken bireylerin yaşam kalitesi de bu nedenden dolayı düşebiliyor. Buna kayıtsız kalmayan Philips, yeni tanıttığı giyilebilir teknoloji ürünü SmartSleep ile bu problemi ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Görünüşte bir bandanaya benzeyen ürün, “beyaz gürültü” yayarak uykuya dalma evresini hızlandırıyor. Sadece uyku problemi yaşayanlar için değil, daha kolay uyumak isteyenlerin de kullanabileceği SmartSleep’in farklı özellikleri de bulunuyor.

SmartSleep, uyku sırasında beyin aktivitelerinizi takip ederek akıllı cihazlarınıza gönderiyor ve bu sayede derin uykuda olduğunuz zamanları takip edebiliyor. Uykunuzu düzene sokarak yaşam kalitenizi artıran ve hatta hafızanızı da güçlendirdiği iddia edilen SmartSleep, bahar aylarında satışa sunulacak. SmartSleep’in tahmini satış fiyatı ise 399.99 dolar yani yaklaşık 1500 TL civarlarında olacak.