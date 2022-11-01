Photoshop'un Bazı Renkleri Ücretli Oldu

Adobe'nin en başarılı ürünü, hatta resim düzenleme programları kategorisine ismini veren Photoshop kullanıcılarını üzecek haber geldi. Yeni çıkan bir bilgiye göre Photoshop ve Illustrator gibi programlarda sunulan Pantone renk kütüphanesindeki bazı renkler ücretli olacak.

Renk paleti, genellikle birçok renk için ücretsiz olarak sunulsa da sektöde bazı markalar, bazı renkleri lisanslayabilliyor. Bunun en büyük örneklerinden biri de Pantone renkleri. Günümüze kadar Photoshop üzerinde ücretsiz bir şekilde sunulan Pantone renkleri artık ücretli olacak.

Pantone Renklerini Kullanmak Aylık 15 Dolardan Başlıyor!

Renk üzerine çalışmalarını sürdüren dünyanın ünlü firmalarından olan Pantone, iş modelinde köklü bir değişikliğe gitme kararı aldı. Buna göre ücretsiz olarak sunulan birçok Pantone rengi; Photoshop, Illustrator ve inDesign gibi programlarda ücretli hale geldi.

Temel olarak Adobe'nin bu değişimde etkisi olmasa da sektörün sevilen paletlerinden olan Pantone renklerinin ücretli olması, birçok tasarımcıyı olumsuz yönde etkileyebilir.

Yakın zamanda lisans hakları kapsamının değiştirilmesiyle birlikte Pantone renklerini kullanmak isteyenlerin aylık 15 dolar ya da yıllık 90 dolar ödemesi zorunlu hale geldi. Üstelik eski lisans sahibi olmayan kişiler, eski projelerinde de Pantone renklerini kullanamayacak.