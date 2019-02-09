Photoshop ile Düzenlenen Bu Selfie'lerin Son Haline İnanamayacaksınız

Geçtiğimiz günlerde selfie'nin zararları isimli bir proje kapsamında 15 gencin makyajsız haliyle photoshoplanmışını karşılaştıran İngiliz fotoğrafçı Rankin, sosyal medyadaki 'yalan' fotoğrafların sırrını ortaya çıkardı.

Başta Instagram olmak üzere pek çok sosyal medya sitesinde montajlanmış fotoğrafların orijinaliyle alakası olmadığını kanıtlamak isteyen İngiliz fotoğrafçı Rankin bir proje başlattı. 'Selfie harm' isimli çalışmasında 15 farklı imajdaki gencin fotoğrafını çeken Rankin daha sonra bu fotoğrafları düzenledi.

Karikatür benzeri gözler, koyu dudaklar ve doğal olmayan parlak bir cilt ile orijinalinden uzaklaşan yepyeni selfie'ler ortaya çıkaran İngiliz fotoğrafçı, “Sosyal medyanın insanların imajları üzerindeki zararlı etkilerini kabul etme zamanı geldi” ifadesini kullandı.

Ayrıca bu tarz düzenlemelerin artık çocuk oyuncağı kadar basit olduğunu belirten Rankin, düzenlemeler sayesinde kendinize ait bir çizgi film karakteri yaratmanın bile mümkün olduğunu söyledi. Abartıya kaçan filtrelerin tehlikeli olabileceğini dile getiren fotoğrafçı, bu görüntüler ile sosyal medyada gündem olmayı başardı.