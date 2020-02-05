Genç yaştaki sosyal medya kullanıcıların photoshop'lu görselleri gördükten sonra estetik operasyon geçirmek istedikleri dile getirildi. Photoshop'lu fotoğraflar estetik operasyon sayısını artırdı diyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin, "estetik çılgınlığındaki" sosyal medya baskısının önemine değindi.

Üzerinde oynanmış fotoğrafların gençleri olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Oygar Aytekin, "2017 yılında yapılan bir anket çalışmasına katılanların yarısı ‘selfie fotoğraflarında daha iyi görünmek amacıyla' estetik cerrahiye başvurduklarını belirtmiş. Muhtemelen bu oran günümüzde artmıştır. Estetik cerrahi için muayeneye gelen hastaların büyük bir çoğunluğu, özellikle 20 – 25 yaş arası olan grup, yanında rötuşlanmış selfie fotoğraflarını getirerek danışıyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya baskısının gençleri estetiğe yönelttiğinin altını çizen Aytekin, “Selfie çılgınlığı yüzdeki ve vücuttaki kusurların herkes tarafından fark edilmesine yol açıyor. Bu kusurlar, en azından yorumlarda sorun yaşamamak için, çeşitli telefon uygulamaları rötuş aplikasyonları ile yok ediliyor; dudaklar ve yanaklar dolgunlaşıyor, kulaklar yatıyor, burun incelip kalkıyor, hatta kaşlar uzayıp ve memeler dikleşiyor. Bunun neticesinde ise var olmayan bir mükemmellik sergilenmiş olunuyor. Zaten bu noktadan itibaren popülarite ve tehlike yan yana yürümeye başlıyor.” dedi.

Sosyal medya estetik operasyon sayısını etkiledi

Var olmayan bir mükemmellik arayışının hüsranla biteceğini belirten Op. Dr. Oygar Aytekin, “gerçek hayatta, sosyal medyada ve selfielerinde göründüğü gibi olmayan, güncel tabiriyle ‘fake' olan kişilerle diğerleri arasında mücadele olması kaçınılmazdır ve bunun sonucunda selfie savaşları çıkacak gibi görünüyor. 2017 yılında yapılan bir anket çalışmasına katılanların yarısı ‘selfie fotoğraflarında daha iyi görünmek amacıyla' estetik cerrahiye başvurduklarını belirtmiş. Muhtemelen bu oran günümüzde artmıştır. Estetik cerrahi için muayeneye gelen hastaların büyük bir çoğunluğu, özellikle 20 – 25 yaş arası olan grup, yanında rötuşlanmış selfie fotoğraflarını getirerek danışıyor.” dedi.

Sosyal medya takip yaşı düştükçe bu çılgınlığın zamanla daha da artacağını belirten Aytekin, “Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımında da belirtildiği gibi, ‘sağlıklı olmak demek sadece fiziken sağlıklı olmakla kalmayıp, ruhen huzurlu ve mutlu olmayı gerektiriyor'. Fakat henüz kendi kişilik özelliklerini tam olarak kavrayamamış, psikolojik olarak gelişimini tamamlamamış yaş gruplarında estetik ameliyat yapmak her zaman doğru değildir” açıklamasında bulundu.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Oygar Aytekin ile yapılan röportajın tamamına ise bu adres üzerinden ulaşmanız mümkün.