Photoshop'ta Arka Planı Artık Yapay Zeka Ayırt Edecek

Adobe'un Photoshop yazılımı üzerinde en yaygın olarak yapılan çalışmalardan birisi bir objeyi arka planından ayırmak oluyor. Fakat "dekupe" olarak da adlandırılan bu işlem çok yaygın şekilde yapılmasına rağmen bugüne kadar pek de kolay değildi. Adobe da bu işlemi kolaylaştırmak için yapay zeka teknolojilerinden faydalanmaya başlayacağını duyurdu.

"Select Subject" olarak adlandırılan bu yeni özellik sayesinde "Adobe Sensei" adlı yapay zeka teknolojilerinden destek alınarak kullanıcıların işi kolaylaştırılmış olacak. Bu özelliğin gelecek Photoshop CC sürümlerinden itibaren devreye alınacağını belirten Adobe yetkilileri, çok karmaşık görsellerde bile başarıyla kullanılabileceğini belirtiyorlar. Aşağıda yer alan videoda ise Adobe Photoshop Ürün Menajeri Meredith Payne Stotzner bu yeni akıllı seçim özelliğiyle ilgili bir demo sergiliyor. Bu demoda kendisi sokaktaki bir insanı, bir grup voleybolcuyu, plajdaki bir çifti ve kırmızı arka planın içerisinde yer alan bir pandayı tek tıklama ile rahatça seçebildiğini gösteriyor.

Bazı durumlarda bu seçim işleminin %100 doğrulukta çalışamayabildiği de belirtiliyor. Yani yapay zeka, saç, parmaklar gibi ufak detayları seçmekte zorluk yaşayabiliyor fakat yine de eski yöntemlere göre çok büyük kolaylıklar sağladığı şüphesiz. Ayrıca bu yapay zeka, makine öğrenimini de kullandığından dolayı yapılan çalışmalarınıza göre zamanla gelişme de gösterecektir.

Bunun yanı sıra hali hazırda bu "Select Subject" özelliğine yakın özellikler sunan bazı Photoshop eklentileri var. Bunlara Akvis SmartMask ve Fluid Mask'ı örnek verebiliriz. Photoshop CC'de standart olarak bulunacak olan Select Subject'in ise ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz belirtilmedi.