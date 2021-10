Picasso'nun Gizli Çizimi Yapay Zeka ile Hayat Buldu

Picasso'nun gizli çizimi yapay zeka tarafından yakalandı. Ekip, sanatçının "Kör Adamın Yemeği"ni yaratırken üzerini çizdiği kayıp Picasso portresi "The Lonesome Crouching Nude" ortaya çıkarmak için yapay zeaka ve 3D baskı kullandı.

48 yıl önce ölmesine rağmen, Pablo Picasso'nun sanatı hala gizemli öğeler içeriyor. Yapay zeka kullanarak resmin yüzeyinin altında keşfedilen “yeni” resim için durum tam olarak böyle.

CNN tarafından elde edilen bir açıklamaya göre, kendini kayıp sanat eserlerini bulmaya adamış bir şirket olan Oxia Palus, "The Lonesome Crouching Nude" başlıklı parçayı ortaya çıkardı. Portre, Picasso tarafından 1903'te “Kör Adamın Yemeği”ni yarattığında boyanmıştı. O zamanlar bu tarz durumlar, tuvalden tasarruf etmek için yaygın bir uygulamaydı.

Oxia Palus, University College London'da (UCL) makine öğrenimi alanında doktora adayı olan George Cann ve Anthony Bourached tarafından ortaklaşa kuruldu.

Tabloyu ortaya çıkarmak için bilim adamları önce portrenin ana hatlarını bulmak için x-ışını görüntülemeyi kullandı. Ardından resmi doldurmak ve Picasso tarzı fırça darbeleri eklemek için eğitilmiş yapay zekadan faydalandılar.

Son olarak ise bir tuval üzerine 3D yazdırmadan önce oluşturulan yükseklik haritasını kullanarak boyama dokusunu verdiler. Sonuç: Picasso'nun ünlü "Mavi Dönem" tablosundan çıplak bir portre ortaya çıktı.

A team of scientists used AI and 3D printing to uncover the lost Picasso portrait "The Lonesome Crouching Nude" (left) that the artist painted over when he created "The Blind Man's Meal" (right). pic.twitter.com/dDfNwX8imN