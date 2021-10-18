Picasso'nun Gizli Çizimi Yapay Zeka ile Hayat Buldu

Picasso'nun gizli çizimi yapay zeka tarafından yakalandı. Ekip, sanatçının "Kör Adamın Yemeği"ni yaratırken üzerini çizdiği kayıp Picasso portresi "The Lonesome Crouching Nude" ortaya çıkarmak için yapay zeaka ve 3D baskı kullandı.

48 yıl önce ölmesine rağmen, Pablo Picasso'nun sanatı hala gizemli öğeler içeriyor. Yapay zeka kullanarak resmin yüzeyinin altında keşfedilen “yeni” resim için durum tam olarak böyle.

CNN tarafından elde edilen bir açıklamaya göre, kendini kayıp sanat eserlerini bulmaya adamış bir şirket olan Oxia Palus, "The Lonesome Crouching Nude" başlıklı parçayı ortaya çıkardı. Portre, Picasso tarafından 1903'te “Kör Adamın Yemeği”ni yarattığında boyanmıştı. O zamanlar bu tarz durumlar, tuvalden tasarruf etmek için yaygın bir uygulamaydı.

Oxia Palus, University College London'da (UCL) makine öğrenimi alanında doktora adayı olan George Cann ve Anthony Bourached tarafından ortaklaşa kuruldu.

Tabloyu ortaya çıkarmak için bilim adamları önce portrenin ana hatlarını bulmak için x-ışını görüntülemeyi kullandı. Ardından resmi doldurmak ve Picasso tarzı fırça darbeleri eklemek için eğitilmiş yapay zekadan faydalandılar.

Son olarak ise bir tuval üzerine 3D yazdırmadan önce oluşturulan yükseklik haritasını kullanarak boyama dokusunu verdiler. Sonuç: Picasso'nun ünlü "Mavi Dönem" tablosundan çıplak bir portre ortaya çıktı.

A team of scientists used AI and 3D printing to uncover the lost Picasso portrait "The Lonesome Crouching Nude" (left) that the artist painted over when he created "The Blind Man's Meal" (right). pic.twitter.com/dDfNwX8imN — T🎃ny H🎃 Tran (@TonyHoWasHere) October 17, 2021

Picasso gizli çizimini yapay zeka ortaya çıkardı

Teknolojik teknikler kullanılarak ortaya çıkarılan bu portre inanılmaz olsa da, bazı etik soruları gündeme getiriyor. Ne de olsa teknoloji, ölü sanatçıların amaçladığı şeye yakın bir kopya oluşturabilir, ama asla tam olarak doğru olmayacak.

Sanatçının en başta istediği şey bu değilse, “kayıp sanatı” geri getirmeye çalışmak sorun olur mu? Sanat durum tespiti firması Domos Art Advisors'da Picasso uzmanı Ty Murphy öyle düşünüyor. Murphy CNN'e verdiği demeçte, "Tarih bize insanların her zaman diğer sanatçıların eserlerini taklit edeceğini gösterdi: Picasso'nun zihninin bir keşfi." dedi.

George Cann yaptığı açıklamada, "Picasso, Yalnız Çömelmiş Çıplak ve Kör Adamın Yemeği'ni çizdiği zaman fakirdi ve sanatçı malzemeleri pahalıydı, bu yüzden muhtemelen eski eseri isteksizce boyadı." şeklinde konuştu.

Cann'a göre kadın figürü, Picasso'nun "La Vie" adlı tablosunda ve bir dizi eskizinde de yer alıyor, bu da sanatçının ona bir yakınlığı olduğunu düşündürüyor.