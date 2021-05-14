Picasso'nun 90 Yıllık Tablosu Son Dönemin En Pahalısı Oldu

Picasso'nun Marie-Therese'si 103 milyon dolara el değiştirdi. Yaklaşık 90 yıl önce İspanyol sanatçı tarafından hazırlanan bu sanat eseri, son iki yıllık dönemin en pahalı tablosu olmasıyla ön plana çıkıyor. İşte Pablo Picasso'nun "Woman sitting by a window" tablosu.

New York'un popüler müzayede evlerinden biri olan Christie's, Pablo Picasso'nun "Woman sitting by a window (Marie-Therese)" (Pencerenin yanında oturan kadın) adlı eserinin Perşembe günü 103.4 milyon dolara satıldığını açıkladı.

Picasso'nun Marie-Therese'si 103 milyon dolara el değiştirdi

Christie's, 1932'de tamamlanan resmin 90 milyon dolara satıldığını, ücretler ve komisyonlar eklendiğinde 103,4 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Satış, Covid-19 salgınına rağmen sanat piyasasının canlılığını doğrular nitelikte. Aynı zamanda 1881'de doğan ve 1973'te ölen Picasso'nun özel statüsünü de yeniden ortaya koymayı başardı.

"Pencerenin yanında oturan kadın (Marie-Therese)" isimli tablo, Perşembe günü teklif edilen fiyatın yarısından daha azına, 44.8 milyon dolarlık bir satışla sekiz yıl önce satın alınmıştı.

Bu satışla birlikte dünyaca ünlü İspanyol ressamın beş eseri, 100 milyon dolarlık sembolik eşiği geçmeyi başardı.

Fakat Picasso'nun en pahalı tablosunun bu olmadığını hatırlatmak gerekiyor. 2015 yılında satılan "Cezayir Kadınları" isimli sanat eser, 179.4 milyon dolara el değiştirmişti. "Cezayir Kadınları" eserinin birincilik koltuğunda açık ara farkla oturduğunu söylemek mümkün.

New York'taki Sotheby's müzayede evinde, Claude Monet'in "Meules" serisinin bir kopyasının 110,7 milyon dolara satılmasından bu yana, ilk defa bir çalışma 100 milyon dolarlık çizgiyi aştı. Bu, iki yıllık bir beklemenin ardından Covid-19 döneminde gerçekleşti.

Geçtiğimiz Salı günü Amerikalı ressam Jean-Michel Basquiat'ın "In This Case" adlı tablosu, müzayede dünyasındaki en önemli iki olaydan biri olan büyük bahar satışlarının ilkinde Christie's'de 93,1 milyon dolara satılmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz dönemde Van Gogh'un 100 yıldır saklanan tablosu satışa çıkarılmıştı. “Scène de rue à Montmartre” isimli tabloda Paris'in Montmartre bölgesini ele alan sanatçı, bu tabloda ilk defa alışılmışın dışında renkler kullandığı için merak uyandırıyordu.

Sotheby's'de empresyonist ve modern sanat kıdemli yönetici Etienne Hellman, "Vincent van Gogh'un kariyeri için önemli bir resim çünkü kardeşi Theo ile Paris'te yaşadığı döneme ait" dedi. Sotheby's müzayede görevlisi Hellman, "Bundan önce resimleri çok daha karanlık. Paris'te rengi keşfediyor" ifadelerini kullandı.