Picasso Tablosunun Arkasından Bir Başka Tablo Çıktı

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun dünyaca tanınan Diz Çökmüş Kadın (La Misereuse Accroupie) tablosunu incelemeye alan Northwestern Üniversitesinde görevli bilim adamları, tablonun altına gizlenmiş bir başka tablo daha olduğunu ortaya çıkardılar.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletinde bulunan Northwestern Üniversitesinde görevli bir grup bilim adamı, yakın zaman önce kullanılmaya başlanılan ve diğer x-ray türlerine göre çok daha az maliyete sahip olan bir cihaz yardımıyla çeşitli sanat eserlerini inceliyorlardı. İki grup halinde çalışan bu ekipten ilki, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Paris'te yapılan iki bronz heykeli tarayıcıdan geçirirken, bir diğer grup ise Pablo Picasso'nun Diz Çökmüş Kadın (La Misereuse Accroupie) tablosunu inceliyorlardı. Yapılan taramaların ardından, tablonun arkasında bir tür farklılık olduğunu gören araştırmacılar, ayrıntılı incelemelerin ardından Diz Çökmüş Kadın eserinin hemen ardında gizlenmiş bir başka eser daha olduğunu gördüler.

Picasso’nun 1901 ve 1903 yılları arasında yaptığı eserlerini kapsayan ve Hüzünlü Mavi Dönem olarak adlandırılan dönemine ait olan Diz Çökmüş Kadın eserinin arkasında bulunan tablonun da yine aynı döneme ait olabileceği ve arkada kalan tablonun kurtarılması durumunda, Pablo Picasso’nun hiç görülmemiş bir eserinin ortaya çıkarılabileceği açıklandı.